“Se puso violento”: presunta víctima de agresión sexual describe su ataque en un supermercado

Una mujer asegura que fue víctima de un presunto asalto sexual y crimen de odio mientras estaba de compras en un supermercado en Westminster.

Maribel Vergara contó a Telemundo 52 el momento que fue tocada inapropiadamente por un sujeto que le dijo “que no tenía derechos por ser mexicana y que él podía hacer lo que quería”.

Vergara dijo haber quedado traumada tras el incidente ocurrido el pasado viernes.

"De repente sentí que alguien me tocó así, y mire a este hombre, dije OMG, y me empezó a decirme y a decirme ‘yo puedo hacer contigo lo que quieras porque tú no tienes derecho porque eres mexicana’ le lance una bolsa que había agarrado y me dijo ‘hit me, hit me’, contó Vergara al ser tocada en el trasero cuando se agachó para agarrar un producto.

Vergara dijo que el sospechoso se mostró muy tranquilo y confiado.

“Pienso que esta persona no es la primera vez que hace ese tipo de cosas porque también me dijo que si yo llamaba a la policía no iba a pasar nada”, dijo Vergara.

Vergara dijo que estuvo a punto de rendirse al llamar a la policía, pero luego pensó en sus hijas.

“Ahí estuve a punto de desistir porque la persona que contestó en el 911 no hablaba español, entonces dije, it’s OK, y pensé en dejarlo pasar, pero tengo dos niñas y si es capaz de tocar a una persona adulta”, contó.

El incidente la dejó con mucho enojo y temor.

“Al momento me sentí muy preocupada y amenazada porque se puso violento y muy frustrado. “Tengo miedo por mis hijas”, dijo Vergara.

Vergara dijo que evitó contar en detalle lo que le había sucedido a sus hijas, por sus edades, una de 6 y otra de 9, pero sí las aconsejó al respeto, diciéndoles que no se separen de ella.

El sospechoso fue detenido y enfrenta cargos por crimen de odio y asalto sexual.