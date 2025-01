Presentan cargos por saqueos e incendios provocados durante emergencia en el condado de Los Ángeles

Se presentaron cargos por robo contra al menos seis de las personas que, según las autoridades policiales, fueron arrestadas en los últimos días dentro de las zonas de evacuación por incendios forestales en Altadena y Pacific Palisades, según los registros judiciales.

Los cinco hombres y una mujer fueron acusados ​​de robo residencial en primer grado por presuntos allanamientos que tuvieron lugar el miércoles pasado, el día después de que comenzaran los incendios más grandes y los bomberos expandieran rápidamente las áreas de evacuación.

Otros arrestos en la zona de evacuación del incendio de Eaton realizados durante el fin de semana incluyen a cuatro hombres acusados ​​de ingresar al área ilegalmente y un hombre acusado de interferir con los trabajadores de emergencia.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijo que sus agentes habían realizado un total de 34 arrestos relacionados con el incendio desde el martes pasado, la mayoría en el área de evacuación del incendio de Eaton, incluidos dos el domingo por la noche por violaciones del toque de queda y dos en relación con un "incidente de drones".

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó 14 arrestos en el área del incendio de Palisades, incluido uno por hacerse pasar por un bombero, uno por posesión de herramientas para robo, cuatro por robo, uno por conducir bajo la influencia del alcohol, uno por vandalismo y tres por hurto en tiendas.

El Departamento de Policía de Santa Mónica dijo que sus oficiales arrestaron a tres personas durante el fin de semana "cerca" de la zona de evacuación de Palisades Fire bajo sospecha de posesión de una sustancia controlada, proporcionar identificación falsa a la policía y posesión de herramientas de robo.

Presentan cargos contra arrestados

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, habló sobre estos casos y otros arrestos en una conferencia de prensa el lunes por la tarde.

Nueve personas enfrentan cargos por delitos graves relacionados con robos a viviendas en las ciudades de Pacific Palisades y Altadena, y otro acusado ha sido acusado de incendio provocado por iniciar intencionalmente un incendio en la ciudad de Azusa.

“Estos crímenes son atroces y representan un ataque directo a nuestra comunidad durante un momento de pérdida y vulnerabilidad sin precedentes”, dijo el fiscal de distrito Hochman en un comunicado. “Permítanme ser claro: si explotan esta tragedia para aprovecharse de las víctimas de estos incendios mortales, los encontraremos y los procesaremos con todo el peso de la ley”.

Entre los acusados están Martrell Peoples, de 23 años, y Damari Bell, de 22 años, quienes presuntamente el 9 de enero robaron en una residencia ubicada en el área de Mandeville Canyon en Los Ángeles. "Las acusaciones incluyen que se llevaron propiedades por un valor superior a los 200,000 dólares", según el comunicado. Peoples podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua en prisión, mientras que Bell enfrenta una pena de 22 años en prisión.

Por su parte, José Gerardo Escobar, de 39 años, está acusado de un delito grave de "incendio provocado durante un estado de emergencia". Está detenido bajo fianza de 20,000 dólares y debe presentarse ante una corte en West Covina. Si es declarado culpable de los cargos, se enfrenta a nueve años de prisión estatal. Escobar es acusado de iniciar un incendio en Azusa el pasado 10 de enero.

Hochman además enfatizó que las autoridades serán muy estrictas con las personas que violen el toque de queda en la zona de los incendios.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.