“Es hora de que pongamos a un delincuente en la Casa Blanca”: Sheriff del condado de Riverside respalda a Trump

Arremetiendo contra los legisladores estatales que, según él, son demasiado suaves con el crimen y bromeando al decir que ha decidido "cambiar de equipo", el jefe del Alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, anunció que está apoyando a Donald Trump para la presidencia, diciendo: "Creo que es hora de que pongamos a un delincuente en la Casa Blanca”.

En un video de Instagram publicado durante el fin de semana, Bianco, de quien hay rumores que busca ser un candidato a gobernador, criticó a los legisladores estatales por "recortar" los presupuestos policiales y aprobar leyes que, según él, hacen más difícil poner a los delincuentes tras las rejas y al mismo tiempo permiten la liberación temprana de los prisioneros.

Bianco dijo que ha pasado su carrera tratando de acabar con los delincuentes y proteger a las comunidades.

"Tal vez me he equivocado y creo que voy a cambiar de equipo", dijo. "Sé que eso enojará a algunos de ustedes, sé que se enojarán conmigo, pero voy a cambiar de equipo. .... Creo que tenemos que ir a lo grande. Ya me conoces, hazlo a lo grande o vete a casa. ... Estoy totalmente de acuerdo. Y espero que todos estén conmigo y espero que todos tengan este cambio de opinión y todos sientan que esto es definitivamente lo correcto y que vengan a mi lado en esta empresa. Y creo que es hora de que, en lugar de dejarlos salir de la cárcel y darles alcohol, drogas y todo lo demás, creo que es hora de que pongamos a un delincuente en la Casa Blanca. Trump 2024, cariño. Salvemos este país y hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

Su publicación y respaldo se produjeron un día después de que Trump fuera condenado por 34 delitos graves por falsificar registros comerciales en un tribunal de Nueva York, en parte por el pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para silenciar sus afirmaciones sobre un presunto encuentro sexual de una década con Trump para evitar que la noticia impactara las elecciones presidenciales de 2016.