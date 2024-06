Accidente en Playa del Rey deja a dos adolescentes muertos y otros gravemente heridos

Dos adolescentes murieron el martes en la noche en un choque de dos vehículos en Playa del Rey.

Otras cuatro personas resultaron gravemente heridas en el choque frontal que involucró a un Honda Accord y un SUV Tesla justo antes de las 8 p.m. en la cuadra 8800 de Vista Del Mar cerca de Dockweiler State Beach.

El conductor adolescente de un Honda Accord murió en el lugar. Uno de los tres pasajeros adolescentes murió camino al hospital.

Algunas de las víctimas quedaron atrapadas dentro del Honda destrozado.

Los detalles sobre lo que provocó el accidente en la carretera costera de dos carriles no estuvieron disponibles de inmediato.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.