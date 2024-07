Ladrones de alambre de cobre dejan a oscuras vecindario en Pico Unión

El robo de alambre de cobre ha dejado a un vecindario de Pico Union en la oscuridad durante más de medio año. Vecinos y dueños de negocios dicen que no se sienten seguros por la noche.

“Se llevaron todos los cables, mire eso, se los llevaron todos”, dijo Richard Nájera, uno de los vecinos.

Richard Nájera camina incrédulo por su vecindario de Pico Union en las calles 18 y Hoover cuando ve cajas eléctricas rotas.

El concejal a cargo del distrito de Boyle Heights asegura que está trabajando con la policía de Los Ángeles para combatir el robo de cobre que sigue ocurriendo en el puente de la calle sexta.

“Nunca había visto algo así, es muy triste”, dijo Nájera.

Nájera dijo que los ladrones atacaron las cajas eléctricas con cables de cobre en diciembre.

Desde entonces, las calles se oscurecen cuando cae la noche porque el alumbrado público ya no funciona.

“Es oscuro. ¿Qué podemos hacer? Hay que caminar con la linterna encendida”, dijo Nancy Catañeda, cajera de La Flor De Yucatán.

Catañeda dijo que los propietarios instalaron sus propias luces exteriores, a su propio costo, para iluminar la calle.

Los dueños del negocio dijeron que su restaurante fue asaltado y que sacaron dinero de su caja registradora hace un par de meses. Creen que el alumbrado público habría marcado la diferencia.

Dos concejales de Los Ángeles anunciaron iniciativas para combatir la epidemia de robo de cables de cobre en la ciudad.

“Los vecinos llaman a la ciudad para encender las luces, pero nadie se ha presentado para hacerlo”, dijo Catañeda.

La oficina de Eunisses Hernández, concejal del Distrito 1, emitió un comunicado al respecto.

“Nuestra oficina está al tanto de los cortes de alumbrado público en esta área y estamos trabajando activamente con la Oficina de Alumbrado Público para garantizar que se reparen lo más rápido posible. Este es un problema que afecta a toda la ciudad y que el concejal Hernández ha estado trabajando para abordar”, señala el comunicado.

“En este momento, Los Ángeles gasta menos del uno por ciento de su presupuesto anual en la Oficina de Alumbrado Público, lo que resulta en retrasos de reparación de más de seis meses para las farolas rotas. La concejal Hernández cree que esto es inaceptable y ha luchado muy duro para ajustar el presupuesto de la ciudad y financiar mejor los servicios vecinales para que nuestros electores no tengan que esperar durante meses para tener calles iluminadas de manera segura. Continuará luchando por presupuestos que satisfagan las necesidades de nuestros residentes y financien los servicios vecinales que merecen”.

