Padre de mujer de Hawái desaparecida muere en aparente suicidio en Los Ángeles

El padre de una mujer de Hawái desaparecida, Ryan Kobayashi, ha muerto tras un aparente suicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

El padre, de 58 años, había estado buscando a su hija, Hannah Kobayashi, de 30 años, después de que ésta perdiera su vuelo de conexión a Nueva York desde el aeropuerto de Los Ángeles. Hannah esperaba reunirse con su familia el 8 de noviembre, según la familia.

Kobayashi murió tras saltar desde un aparcamiento cercano al aeropuerto de Los Ángeles alrededor de las 4 a.m. del domingo, según confirmó la policía.

El jueves se organizó una vigilia en el exterior del Crypto.com Arena por Hannah, que sigue desaparecida.

El 11 de noviembre, los miembros de la familia dicen que recibieron mensajes de texto extraños de Hannah sobre alguien tratando de robar su identidad. Todas las llamadas de ese día fueron directamente al buzón de voz. La familia no sabe nada de ella desde entonces.

La familia de Hannah Kobayash, una mujer de 30 años de Hawái que desapareció después de llegar al aeropuerto LAX, realizaron una manifestación en Los Ángeles el jueves para intentar reunir algunas pistas para encontrarla.

Un vídeo de vigilancia muestra a Kobayashi subiendo al metro en la estación de Pico a las 10 p.m. del 18 de noviembre.

"Estamos intentando que nos tomen en serio porque ya han pasado 11 días", dijo Laire Pidgeon, tía de Kobayashi. "Que no tenga una enfermedad mental y que no sea anciana no significa que no le haya pasado algo".

La última vez que se vio a Kobayashi llevaba unos pantalones negros, una sudadera de colores y una mochila verde.

Cualquier información sobre su desaparición debe ser comunicada a la policía de Los Ángeles.

Si tiene pensamientos de suicidio o le preocupa alguien que pueda tenerlos, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK.