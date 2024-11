Ohtani gana su tercer premio al jugador más valioso tras tener histórica torneo con los Dodgers

La estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, ganó su tercer premio al Jugador Más Valioso y logró otra hazaña significativa en la MLB después de una temporada histórica.

El jueves por la tarde se anunciaron los premios al Jugador Más Valioso de la Liga Americana y la Liga Nacional, y tanto Ohtani como Aaron Judge, de los Yankees, ganaron en sus respectivas ligas. El premio fue el primero de Ohtani en la Liga Nacional después de ganar el premio de la Liga Americana en 2021 y 2023 cuando era un Angelino.

Frank Robinson, quien jugó para los Rojos en 1961 y los Orioles en 1966, es el único jugador en ganar el premio al Jugador Más Valioso en ambas ligas.

Su compañero de equipo y ex MVP de la Liga Nacional Clayton Kershaw hizo el anuncio en vivo en MLB Network. La cámara mostró al querido perro de Ohtani, Decoy, saltando del sofá de Ohtani mientras la gente en la sala aplaudía el anuncio.

