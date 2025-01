Ofrecen servicios gratis y descuentos para víctimas de los incendios en Los Ángeles: mira la lista

Con múltiples incendios forestales que aún arden en toda el área de Los Ángeles, varias empresas y organizaciones están ofreciendo recursos gratuitos o con descuento para ayudar a las víctimas y sus seres queridos a mantenerse a salvo.

Según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, el incendio forestal de Palisades ha destruido al menos 6000 estructuras desde que estalló hace dos semanas, lo que lo convierte en el incendio más destructivo que haya ocurrido en el condado de Los Ángeles.

Las tareas de evacuación se han complicado repetidamente por situaciones de tráfico congestionado, mientras masas de personas intentan huir en el espacio limitado de las autopistas y en carreteras estrechas. Vea una lista de cierres de carreteras aquí.

A continuación, se muestran algunos de los recursos gratuitos o con descuento disponibles para los evacuados de los incendios forestales y los socorristas:

Uber: Los residentes del condado de Los Ángeles a quienes se les ha ordenado desalojar sus hogares pueden obtener un crédito de Uber para llegar a un sitio de evacuación. Los $40 solo serán válidos para viajes a un refugio activo y utilizando el código WILDFIRE25.

Lyft: Lyft anunció que ofrecería vales de $25, válidos para dos viajes, a 500 clientes, hasta la medianoche del 15 de enero con el código CAFIRERELIEF25. NBC LA se comunicó con Lyft para ver si hay un nuevo código disponible para su uso o si el código inicial se ha extendido a medida que continúan los incendios.

Metro: Metro está proporcionando tarifas gratuitas en todo el sistema mientras existan condiciones de incendio forestal, pero hay algunos cambios en el servicio debido a los incendios:

Airbnb: 211 LA se ha asociado con Airbnb para ofrecer alojamiento temporal gratuito a las personas desplazadas de sus hogares debido a los incendios forestales. Más información aquí.

Queen Mary: El hotel Queen Mary en Long Beach anunció que pondrá a disposición de los evacuados del incendio habitaciones a un precio de 189 dólares. La reserva incluirá un vale para un desayuno bufé para dos personas. La reserva también eximirá las tarifas por mascotas y de preservación histórica.

Big Bear: El popular lugar de retiro también ha ofrecido a los evacuados un lugar tranquilo al que recurrir para descansar y reunirse. En esta página se incluye una colección de casas de vacaciones y hoteles, que se ha creado específicamente para las necesidades de los evacuados del incendio.

Visit Anaheim: Las personas afectadas por los incendios forestales pueden visitar el sitio web oficial de Visit Anaheim y encontrar ofertas especiales de hoteles y asistencia.

211 LA: La organización sin fines de lucro se ha asociado con Airbnb, American Express y Hilton para coordinar la distribución de viviendas de emergencia para las personas desplazadas por los incendios forestales. El formulario para solicitar alojamiento se puede encontrar aquí.

FEMA: Hay ayuda disponible para encontrar alojamiento temporal a través de FEMA en esta página web. Más información sobre la ayuda proporcionada por FEMA está disponible a continuación.

LAHD: El Departamento de Vivienda de Los Ángeles tiene una lista de hoteles que ofrecen refugio y suministros, compilada por la Asociación de Hoteles de Los Ángeles, disponible aquí.

Si su casa móvil o prefabricada se vio afectada por los incendios, puede obtener más información aquí.

LAHD también tiene información sobre sus derechos relacionados con la pérdida o destrucción de una unidad de alquiler, la especulación con los precios y la discriminación en la vivienda. Haga clic aquí para obtener más información.

También puede enviar un mensaje de texto con la palabra “SHELTER” al 43362 e ingresar su código postal para obtener la información más reciente.

U-Haul: la cadena de autoalmacenamiento ofrece a los residentes afectados almacenamiento gratuito durante 30 días en 92 ubicaciones en todo el sur de California.

AT&T: La compañía de telecomunicaciones anunció que ofrecerá a las áreas afectadas por los incendios forestales llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados hasta el 6 de febrero. Visite su sitio oficial para obtener una lista de códigos postales válidos.

Verizon: Verizon anunció que eliminará los cargos por llamadas, mensajes de texto y datos para los clientes en las áreas más afectadas. La compañía también implementó Wi-Fi gratuito y estaciones de carga en tres refugios para incendios forestales.

T-Mobile: Los clientes de T-Mobile, Metro by T-Mobile y Assurance Wireless en las áreas afectadas del sur de California que aún no lo tienen recibirán llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados. La compañía también está ofreciendo suministros de socorro gratuitos, Wi-Fi, opciones de carga y más en tiendas seleccionadas abiertas al público. Las ubicaciones incluyen:

T-Mobile también igualará las donaciones a la Cruz Roja Estadounidense realizadas a través de la aplicación T-Life, hasta el 4 de febrero, y hasta $1 millón en dinero de donación adicional. Puedes obtener actualizaciones sobre las ofertas de ayuda de T-Mobile aquí.

Planet Fitness: La cadena de gimnasios ofrece a los evacuados y al personal de emergencias acceso gratuito a sus instalaciones, incluidas duchas, vestuarios y WiFi. Su oferta es válida hasta fines de enero. Comuníquese con el Planet Fitness más cercano para obtener más información.

Crunch Gym: La cadena de gimnasios anunció que abrirá 20 sucursales en Los Ángeles para cualquier evacuado o personal de emergencias que necesite ducharse, recargar teléfonos o descansar. La sucursal de San Fernando Rd. en Burbank también organizará una campaña de donaciones durante todo enero para recolectar alimentos no perecederos, ropa y suministros sanitarios para los afectados.

Ecco Hair Studio: La peluquería en el sur de Pasadena anunció que ofrecerá lavados de cabello gratuitos para las personas afectadas por los incendios forestales.

Peluquerías en Los Ángeles: Más de 60 salones en el área de Los Ángeles ofrecen lavados, secados con secador, cortes, tratamientos faciales y una variedad de otros servicios gratuitos para las personas afectadas por el incendio.

Gimnasio UFC: La popular cadena de gimnasios ha abierto sus puertas de forma gratuita a los socorristas y a las víctimas de los incendios forestales en curso hasta finales de mes, el 31 de enero. Entre los beneficios se incluyen vestuarios, duchas, servicios de recuperación, enchufes eléctricos y Wi-Fi. Las ubicaciones incluyen:

24 Hour Fitness: Esta cadena de gimnasios abrirá sus puertas en Los Ángeles a todos los residentes y personal de emergencias, independientemente de su estatus de miembro, durante todo el mes de enero.

Algunas de las 89 sucursales del área de Los Ángeles tuvieron que cerrar en ocasiones debido a la proximidad a los incendios y a los cortes de energía causados ​​por los fuertes vientos, otras reabrieron desde entonces. Vea todas las sucursales de la cadena en California aquí.

Gold's Gym: Los bomberos y el personal de emergencias pueden pasar por cualquier sucursal de Gold's Gym en el sur de California para descansar, recargar energías y recuperarse de forma gratuita. El personal de emergencias tendrá acceso a champú y gel de baño, enjuague bucal, toallas, crema de afeitar y maquinillas de afeitar si presentan sus credenciales para acceder.

Bath N’ Buns Mobile Pet Grooming: el servicio de peluquería de mascotas de propiedad local anunció que ofrecerá servicios de baño gratuitos para gatos y perros afectados por los incendios.

Vetster: la plataforma de telesalud veterinaria Vetster dijo que ofrecerá citas de telesalud gratuitas para las mascotas afectadas por los incendios. Los dueños de mascotas pueden visitar vetster.com/support para obtener una cita gratuita. La oferta estará disponible para hasta 500 dueños de mascotas hasta el 23 de enero.

Pasadena Humane ha trabajado diligentemente para reunir a los dueños con sus amados amigos peludos. La línea directa para informar sobre animales encontrados, incluidos "mascotas, ganado, animales exóticos y vida silvestre", es 626-577-3752. Para ver los animales que se encuentran actualmente alojados en Pasadena Humane, visite esta página de Pet Connect.

Cuidado y control de animales del condado de Los Ángeles: el Departamento de Cuidado y Control de Animales (DACC) tiene una lista de refugios de animales disponibles para los animales afectados por las órdenes de evacuación de los incendios de Palisades y Eaton. Hay refugios separados para animales pequeños y grandes. Puedes ver la lista completa aquí.

Servicios para Animales de Los Ángeles: Los Servicios para Animales de Los Ángeles tienen una línea directa para personas que fueron separadas de sus queridas mascotas debido a las órdenes de evacuación por el incendio de Palisades. Si tus mascotas se han perdido debido a los incendios forestales y necesitas ayuda para encontrarlas, puedes llamar al 213-270-8155.

Se te pedirá que respondas preguntas clave sobre tu mascota, su posible ubicación y sus necesidades. Un equipo de atención compuesto por personal de Servicios para Animales de Los Ángeles y oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles se desplazará a esa propiedad y te brindará asistencia y actualizaciones. Obtén más información aquí.

Discovery Cube Los Angeles: El museo para niños está organizando una campaña de donaciones para apoyar al Distrito 7 del Ayuntamiento de Los Ángeles, del 16 al 22 de enero. Piden que cualquier persona que deje artículos lo haga entre las 10 a. m. y las 4 p. m.

El museo solicita los siguientes artículos, que la concejal Mónica Rodríguez ha compartido como parte de una lista prioritaria de necesidades urgentes de la comunidad:

Las ubicaciones en el condado de Orange y en Foothill Blvd en Los Ángeles están aceptando donaciones.

Museo Automotriz Petersen: El museo anunció que abrirá sus puertas de forma gratuita para los estudiantes durante el cierre de las escuelas. La entrada gratuita es válida para todos los estudiantes inscritos en los distritos afectados por los cierres, incluidos Los Ángeles, Burbank, Glendale, Pasadena, Santa Mónica y Malibú Unified.

El museo también está organizando un "Cruise-In" para ayudar a los afectados por los incendios, sobre el que puede obtener más información aquí.

Varios restaurantes están ofreciendo comidas gratis y descuentos a los socorristas en el área de Los Ángeles.

Infatuation LA: El popular sitio de comida ha compilado una lista de restaurantes en el área de Los Ángeles que están ofreciendo refugio o comidas gratis a los socorristas y evacuados.

Hard Rock Cafe: La sucursal de Los Ángeles de esta cadena de comida ha estado ofreciendo una comida caliente gratis y un lugar para relajarse a los socorristas durante los incendios de Los Ángeles. El restaurante también se ha asociado con World Central Kitchen (WCK) para ayudar a la organización sin fines de lucro a alimentar a las personas afectadas por los incendios (más sobre WCK a continuación).

Dog Haus: El restaurante ofrecerá un hot dog gratis a las personas afectadas por el incendio en su restaurante de Pasadena y comidas gratis a los bomberos en sus sucursales de Los Ángeles.

In-N-Out: La cadena de comida rápida ha estado brindando comidas de cortesía a los bomberos con camiones de barbacoa y en ubicaciones cercanas a las áreas muy afectadas por los incendios.

La organización sin fines de lucro patrocina distribuciones de comidas para familias afectadas por incendios forestales todos los días. Los sitios de distribución de comidas calientes gratuitas cambian, y puede obtener las ubicaciones más actualizadas aquí.

El Comisionado de Seguros de California, Ricardo Lara, organizará un par de talleres de seguros en Santa Mónica y Pasadena durante las próximas semanas para ayudar a las personas del condado de Los Ángeles en el proceso de reconstrucción. Lara estará acompañado por otro personal de CDI para consultas individuales. Se anima a los propietarios de viviendas que lo necesiten a llamar al 800-927-4357 para reservar una cita con un consultor.

El segundo taller será el sábado 25 de enero.

Commissioner @ICRicardoLara will hosting a two-day #insurance support workshops for Los Angeles residents affected recent wildfires. These workshops aim to help survivors understand their policies & next steps.



Experts from CDI will be available for one-on-one consultations. pic.twitter.com/eQvbPKT56j