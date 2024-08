No es tarde: cómo encontrar vacaciones de último minuto para el fin de semana feriado

Si el fin de semana feriado lo tomó por sorpresa, pero aún quisiera hacer un pequeño viaje, hay formas de lograrlo y todavía encontrar buenos precios.

El Día del Trabajo suele marcar el fin del verano, y si no tomo vacaciones, podría ser la ocasión perfecta para descansar un poco con la familia antes de entrar nuevamente a la rutina de la escuela y quizás dentro de su presupuesto.

Si usted no es de las personas que planean sus vacaciones con tiempo, no está solo, pero eso no significa que tenga que gastar demasiado si quiere darse una escapada de último minuto.

Melissa Lambarena, vocera de NerdWallet, dice que sí puede ser posible [unas vacaciones de último minuto] especialmente si no está planeando volar porque puede obtener diferentes ofertas, buscar al último minuto, especialmente para hoteles.

Para ello hay algunas herramientas que le pueden ayudar, como Priceline u Hotwire, eso sí, si usa estos sitios, tiene que estar abierto a la aventura porque los precios superespeciales, suelen mantener el nombre del hotel en secreto o sea que no le dan todos los detalles del hotel, hasta que haga la reservación, pero puede obtener una idea de donde está ubicado. Por ejemplo, ver fotos limitadas, las reseñas, la cantidad de estrellas que tienen, pero es una buena manera de obtener un descuento al último minuto.

De acuerdo con la Triple A, las reservaciones de viajes nacionales en total aumentaron un nueve por ciento en comparación con el año pasado, pero, aun así, puede encontrarse con alguna oferta si busca en sitios de renta a corto plazo, y encuentra lugares que no se reservaron.

Según expertos, podría incluso negociar con los dueños. Puede ver con diferentes servicios a través de anfitriones de Airbnb o Vrbo para ver si le dan un descuento al último minuto también.

Algo positivo para el presupuesto es que se espera que los precios de la gasolina sean más bajos que el año pasado, así que, eche un buen vistazo por internet, y empiece a hacer la maleta, porque todavía está a tiempo.

Y si quiere evitar el tráfico intenso, según la Triple A, lo ideal sería tomar camino el sábado al mediodía, y tratar de volver, o muy temprano el lunes, o el martes, si puede tomarse un día más de descanso.