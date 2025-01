Newsom firma orden para acelerar recuperación en Los Ángeles

El gobernador Gavin Newsom firmó el domingo una orden ejecutiva para suspender los requisitos de autorización y revisión en virtud de dos leyes de protección del medio ambiente para los residentes que planean reconstruir después de dos de los incendios forestales más destructivos registrados en California.

La orden de Newsom suspende los requisitos de autorización y revisión previstos en la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) y la Ley de Costas de California. La orden permitirá a las víctimas de los incendios restaurar sus hogares y negocios más rápidamente, dijo Newsom.

"Tenemos que pensar a tres semanas, tres meses y tres años vista, al tiempo que nos centramos en lo inmediato, que es la vida, la seguridad y la propiedad", declaró Newsom a Jacob Soboroff, de NBC News. "Nos aseguramos de que la gente reciba sus solicitudes, abordamos los problemas de fraude y especulación con los precios. Queremos que vengan nuestros equipos de inspección. Ya están empezando a llegar. Hemos establecido unos plazos para que, en las próximas semanas, todo esté listo y la gente pueda reclamar sus seguros. Entonces podremos empezar con los grandes contratos para retirar los escombros y solucionar los problemas de materiales peligrosos.

"Me preocupan los problemas de reconstrucción relacionados con la escasez de recursos, materiales y personal. Me preocupa el tiempo necesario para llevar a cabo estos proyectos. Así que queremos acelerarlos eliminando cualquier requisito de la CEQA. Estamos introduciendo cambios en la Ley de Costas".

La orden ordena a las agencias estatales que identifiquen requisitos adicionales para la obtención de permisos, incluidas disposiciones del Código de Edificación, que puedan suspenderse o simplificarse de forma segura para acelerar la reconstrucción y hacerla más asequible. También amplía las protecciones contra los precios abusivos de los materiales de construcción, los servicios de almacenamiento, la construcción y otros bienes y servicios esenciales hasta el 7 de enero de 2026 en el condado de Los Ángeles.

La Guardia Nacional de California muestra un video de los pilotos lanzando retardante sobre el incendio de Palisades utilizando un avión C-130J.

Newsom fue preguntado por los posibles abusos derivados de la suspensión de los requisitos medioambientales.

"Hemos enmarcado esos abusos. Básicamente lo hemos enmarcado en el contexto del mantenimiento de las huellas existentes", dijo Newsom. "California está a la cabeza del país en gestión medioambiental. No voy a renunciar a eso, pero a lo que no voy a ceder es a los retrasos. El retraso es la negación de personas, vidas, tradiciones, lugares destrozados.

Tenemos que hacer saber a la gente que les cubrimos las espaldas. Vamos a hacerlo con eficiencia y eficacia".

Hasta el domingo por la mañana, el incendio de Palisades había quemado 23,707 hectáreas y solo estaba controlado en un 11%, con 4,720 bomberos asignados. El incendio de Eaton estaba contenido en un 27%, con una superficie de 14,117 acres. El incendio de Hurst, en Sylmar, estaba contenido en un 89%, con 799 acres.

Los tres incendios se iniciaron el martes en una tormenta de viento que los bomberos describen como una de las peores que han visto nunca. El incendio de Palisades es el tercer incendio forestal más destructivo registrado en California. El incendio de Eaton es el cuarto más destructivo del estado.

Cuando se evalúen todos los daños, se espera que los incendios constituyan una de las catástrofes forestales más costosas de la historia de Estados Unidos.

Se han declarado situaciones de emergencia en el condado y el estado, y el Presidente Joe Biden aprobó una declaración de catástrofe grave para el estado. Tanto Newsom como la supervisora del condado, Kathryn Barger, han invitado al presidente electo, Donald Trump, a visitar la zona y evaluar los daños.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Jonathan Lloyd para nuestra cadena hermana NBC LA. You can read the original story in English here.