Autoridades piden reportar a cualquier persona desaparecida en incendios de Los Ángeles

Cualquiera que crea que un familiar o amigo podría estar desaparecido en uno de los incendios forestales del condado de Los Ángeles debe denunciar a esa persona a las autoridades, instó el domingo el sheriff Robert Luna.

Luna dijo que se cree que hay unas 14 personas desaparecidas en relación con los incendios, incluido el incendio de Palisades en la costa del condado de Los Ángeles y el incendio de Eaton al noreste de Los Ángeles. Ambos incendios comenzaron el martes en una tormenta de viento caótica que avivó las llamas y destruyó barrios enteros.

"Espero que se encuentre a las 14 personas desaparecidas", dijo Luna. "Si cree que alguien está desaparecido, póngase en contacto con el departamento del sheriff, el Departamento de Policía de Los Ángeles o el Departamento de Policía de Pasadena para asegurarse de que estamos registrando esa información para que podamos tener mejor información sobre quiénes pueden ser y su última ubicación. Nos ayuda en nuestros esfuerzos".

Luna animó a la gente a seguir buscando a sus familiares y amigos desaparecidos, pero a mantenerse alejados de las zonas de desastre, donde hay cables de electricidad caídos e incendios latentes. Hay un toque de queda en vigor desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. todos los días en las zonas de evacuación de los incendios de Palisades y Eaton.

"Alguien puede haber huido rápidamente, haber ido a la casa de un amigo o un pariente, tal vez a un hotel, tal vez a un refugio", dijo Luna. "No puedo entender cómo se debe sentir alguien cuando está buscando a un ser querido y no lo puede encontrar o no ha tenido noticias de él. Por favor, póngase en contacto con nosotros. Le ayudaremos. Le pondremos en contacto con los servicios de salud mental. Le pondremos en contacto con cualquier servicio que podamos".

La Cruz Roja Americana creó un formulario de consulta de reunificación para personas desaparecidas. Quienes necesiten ayuda para encontrar o localizar a sus seres queridos pueden hacer clic aquí para completar el formulario. La Cruz Roja pide a quienes están presentando una consulta que proporcionen la mayor cantidad de detalles posible.

Para obtener más información, comuníquese al 800-675-5799.

Al menos 16 personas han muerto a causa de los incendios, según el médico forense del condado de Los Ángeles.

Los vientos se calmaron el domingo, pero se espera que aumenten a principios de esta semana.