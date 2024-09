Newsom declara el estado de emergencia a 4 condados tras incendios en California

Mientras que tres grandes incendios continúan ardiendo en el sur de California el jueves, el gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia para varios condados de la zona.

El miércoles, Newsom viajó al sur de California y declaró el estado de emergencia para los condados de Los Ángeles, San Bernardino, Orange y Riverside.

Newsom ya había declarado el estado de emergencia debido al incendio Line el sábado 7 de septiembre en el condado de San Bernardino.

Según una declaración en su sitio web, Newsom visitó el sitio del incendio Line en Highland el miércoles. Allí, fue informado sobre el incendio y visitó los vecindarios al borde del incendio Line.

También fue informado por CAL FIRE y funcionarios de respuesta a emergencias sobre la respuesta en curso a los incendios del puente y el aeropuerto en el sur de California, según el sitio.

Las cuadrillas de bomberos están trabajando para trazar líneas de contención a medida que el incendio Bridge crece a más de 50,000 acres, destruyendo múltiples casas familiares en el camino.

“California está desplegando todos los recursos disponibles para combatir estos incendios devastadores y seguiremos trabajando en sintonía con los socios federales y locales en este esfuerzo hercúleo. Estamos profundamente agradecidos a todos los heroicos bomberos y socorristas en el terreno que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana para mantener seguros a los californianos”, dijo Newsom.

El incendio Bridge, actualmente el incendio activo más grande de California, continúa quemando más de 50,000 acres y está afectando a Los Ángeles y al condado de San Bernardino.

El incendio Line está quemando más de 37,000 acres y continúa afectando al condado de San Bernardino. Hasta el jueves, el incendio estaba contenido en un 18%.

El incendio Airport en Trabuco Canyon está afectando a los condados de Orange y Riverside, quemando más de 23,000 acres. El incendio solo está contenido en un 5% hasta el jueves.

