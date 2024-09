Muere tras chocar e incendiarse el vehículo en donde viajaba en sentido contrario 

Un conductor que iba en sentido contrario murió el domingo por la noche en un choque en llamas con otro automóvil en una autopista de peaje del condado de Orange.

El conductor que iba en sentido contrario chocó alrededor de las 9:30 p. m. en la autopista de peaje Highway 73 en dirección sur cerca de MacArthur Boulevard en Newport Beach.

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) dijo que los testigos informaron que el conductor que iba en sentido contrario viajaba a alta velocidad antes de chocar de frente contra un BMW.

Los restos quemados quedaron esparcidos por varios carriles. El conductor que iba en sentido contrario murió en el lugar.

El conductor del BMW fue hospitalizado. Los detalles sobre el estado de ese conductor no estaban disponibles de inmediato.

