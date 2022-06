Mujer cuenta cómo perdió cientos de dólares tras una oferta de trabajo

Las ofertas falsas de trabajo han proliferado durante la pandemia y continúan cobrando víctimas. Una televidente de Telemundo 52 compartió lo que le pasó, para advertir a otros en busca de oportunidades de empleo.

Como mujer emprendedora que es, Patricia Montaleza quiso aprovechar lo que parecía ser una gran oferta de trabajo que recibió a través de un mensaje en su celular.

“Bueno, la oferta fue de hacer limpieza de tres casas al día, mínimo de $700 cada una”, dijo Montaleza.

El hombre se llamaba Alberto Kruse y decía que trabajaba para una conocida compañía inmobiliaria.

“Claro, soñaba real porque Century 21 existe. Compran, venden, rentan casas y obviamente van a necesitar un servicio de limpieza”, dijo Montaleza.

Pero el hombre no era de Century 21, y enseguida le pidió que enviara dinero.

“Hacer un pago y un pago, como yo no tengo corporación, no tengo compensación de trabajadores, tenía que dar un depósito para cualquier daño en la propiedad”, señaló Montaleza.

Todo esto le sonaba muy razonable a Patricia, y se convenció con este contrato que explica los términos y condiciones con el nombre y logotipo de Century 21. Montaleza envio $1000 a través de una aplicación de envío de dinero en su teléfono.

“No nos contestaron. Yo mandé un correo electrónico, y dije que quería una respuesta para saber de qué se trataba esto, si no iba a hacer una denuncia, pero nunca me contestaron”.

El portavoz de la compañía real nos dijo que existen varios esquemas de fraude realizados por personas que dicen que están asociados con la marca Century 21, ya que hacen falsas ofertas de negocios, incluyendo compras de propiedades de tiempo compartido, alquileres de casas para vacaciones y limpieza de casas y oficinas. Ahora, Patricia, quien no pudo recuperar su dinero, pues según le explicó el banco, envió los fondos voluntariamente. Ella dice que tiene una misión comunicar a más personas que no hagan este tipo de cosas, que no firmen ningún documento, y no crean en ninguna llamada telefónica.