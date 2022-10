Mujer alega que Best Buy no quería reembolsarle más de $1,000 por una computadora

Una televidente que canceló su compra no lograba obtener un reembolso, y conforme pasaron los meses, no se resolvía su problema. Por ello decidió llamar a Telemundo 52 Responde.

En julio, la señora María llegó desde Colombia a visitar a su hija y a su nieta. Durante su viaje, decidió comprar una computadora en Best Buy que pagó con su tarjeta de crédito.

Le costó $1,381 y le dijeron que se la mandarían a casa de su hija, pues no estaba disponible en la tienda.

Sin embargo, ese mismo día, se dio cuenta de que había cometido un error, pues no era la computadora que necesitaba.

“Le dije que no se preocupara, la compra se puede cancelar y Best Buy es muy responsable. No creo que vaya a haber un inconveniente con eso”, dijoDilly Placeres, hija de María, quien canceló la compra.

“Ese mismo día se canceló la compra, yo llame a la compañía y me dijeron que en 48 horas yo iba a ver reflejado el retorno del dinero en la tarjeta de crédito”, comentó Placeres.

Pero no fue así, pasaron semanas y el dinero no se lo reembolsaban. “Llamaba casi todos los días a Best Buy a servicio al cliente y nunca me dieron una ayuda”, dijo.

Eventualmente, María regresó a Colombia, con el problema sin resolución.

Su hija pensó que tendría que pagar por un aparato que nunca recibieron. “Eran $1,300 de dólares, casi el 70% de lo que yo pago de renta”, dijo.

Fue cuando decidió llamar a Telemundo 52 Responde. Al contactar a Best Buy y pedirles una investigación, se comprometieron a conseguir una solución.

“A los dos días ellos decidieron solucionar el problema, hicieron la devolución del dinero. Me quitaron un peso de encima y de verdad que estoy muy agradecida.