Envió por error 1,000 dólares por Zelle y recibió el doble como compensación

Un televidente pensó que le estaba mandando dinero a su hijo, usando el servicio de Zelle, pero por error, se lo envió a otro contacto que tenía en su teléfono y no lograba que le contestara, por eso llamó a Telemundo 52 Responde para resolver su caso.

Se trataba de un técnico de su compañía de alarma para el hogar, pero cuando el hombre no respondió sus llamadas y la empresa no parecía poder resolver la situación, contactó a Telemundo 52.

El hijo de Harry Cuevas recientemente se fue a España a estudiar Ciencias Políticas.

“Nosotros contentos con eso le ofrecimos darle un dinerito para ayudarlo con sus gastos. Eran $2,000, mi esposa mil y yo mil”, dijo Cuevas.

Usó su cuenta de Zelle para transferir el dinero, pero unos días después, se dio cuenta de que su hijo no lo recibió.

“Mi hijo me dice: ‘papi me llegó el dinero de mami, pero no el tuyo’. Yo dije ajá, déjame chequear a ver si no lo envié. Cuando me di cuenta del error”, comentó.

Fue cuando cayó en cuenta de lo que hizo. “Como quedaba tan cerca el nombre de él, de la compañía ADT, se lo envié por error a ADT”.

Aparentemente, Cuevas tenía guardado bajo sus contactos al último técnico de la compañía de sistemas de seguridad ADT que fue a instalarle algo a su casa, así que llamó, pero el técnico, no le contestó. Luego de eso, notificó a la compañía ADT de lo sucedido.

“Pero tampoco me daban una respuesta clara, o en palabras finas me devolvían mi dinero. Así estuve desde abril hasta en una que me dijeron que hasta después del 28 de junio era que ellos podían enviarme el dinero. Pasó el 28 de junio y sigo hasta el sol de hoy sin el dinero”, comentó Cuevas.

Al contactar a ADT, dijeron en un comunicado:

“Hemos trabajado con el cliente para llegar a una resolución y hemos emitido un reembolso completo. Además, hemos aplicado dos meses de crédito a su factura de ADT”.

Horas después, Cuevas recibió este mensaje de voz de ADT en su teléfono celular.

“Resulta que algunos de los superiores en ADT decidieron rembolsarte los $1,000, de igual forma, a pesar de que ese dinero nunca nos llegó aquí. También te dieron dos meses de crédito en tu cuenta también. Tienes un crédito en tus servicios de seguridad de $1,137.12”.

La compañía ADT terminó dándole a Cuevas un total de $2,137.12 entre el rembolso del dinero que envió por error y los dos meses de servicios de seguridad gratuitos.

Recuerde, al usar Zelle es muy importante no oprimir el botón de envío hasta revisar hasta tres veces que la persona o contacto a la que le está mandando dinero, sea la correcta, y, además, se recomienda solo hacer pagos por esta vía, a personas de su confianza, pues recuperar el dinero si usted comete un error, es sumamente difícil.