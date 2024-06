Mujer alega que curandero no cumplió con lo prometido, tras pagarle $3,000

Una mujer dice haberle pagado $3,000 a un curandero y no haber recibido lo que esperaba.

La señora, quien quiere permanecer anónima y llamaremos Elvira, dijo que no le dieron ni un recibo ni nada por escrito; lo que es una señal de alerta, según autoridades, que tienen importantes recomendaciones.

Elvira contó que hace unos meses acudió a un curandero pensando que podría ayudarle con un fuerte dolor de estómago.

“Hay días que hasta sudo del dolor, y es aquí, pero fuerte, fuerte. Yo le hago siempre así, así me estoy tocando”, dijo Elvira.

Recuerda que lo que el curandero le dijo, la asustó.

“Me dijo que no era enfermedad, que era un daño que me habían hecho, y que, si no me lo curaba ese día, entonces toda mi familia le iba a pasar lo mismo”, contó Elvira.

Elvia dijo que al escuchar esto, se sintió angustiada.

“Le dije, ¿cuánto es lo que me va a cobrar? Cuando él empezó, dijo ‘te voy a cobrar $3,900’”.

Elvira dijo que sintió que no tenía tiempo para pensarlo.

“Le dije, no traigo el dinero, yo vengo el lunes. ‘No, eso se tiene que hacer rápido. Ahora mismo’. Le dije, pues, voy y traigo el dinero, dijo, ‘yo te llevo’. Él me trajo. Él me dio un 'ride'”, contó Elvira.

Elvira explicó que tenía en su casa $3,000 que estaba ahorrando para arreglarse la dentadura y asegura que se lo entregó. También dijo que no recibió ningún recibo o algo por escrito, y lo peor de todo es que sus dolores nunca se retiraron.

“Me sentí peor, pensando, igual con mi dolor y pensando en el dinero”, dijo Elvira.

Telemundo 52 Responde fue a hablar con el curandero, quien, aunque no quiso aparecer en cámara, dijo, que estaba dispuesto a devolverle el dinero a la señora Elvira, sin embargo, no se presentó a la cita establecida para hacerlo, y ya no volvió a responder las llamadas ni mensajes.

“Cuidado con las promesas que le garantizan resultados sobre lo que no tienen control, como una buena salud, una ganancia financiera o un nuevo romance”, dijo Maggie Becerra, directora del Departamento de Asuntos del Consumidor del Condado de Los Ángeles.

Becerra explicó que todo consumidor, debe ser precavido.

“Los consumidores con profundas creencias religiosas o espirituales deben ser conscientes de engaños que explotan esas ideas y pueden resultar en la pérdida de dinero en efectivo y objetos de valor”, dijo.

Becerra también instó que el recurso más importante para presentar una queja es tener un recibo por escrito que señale exactamente lo que le están ofreciendo, lo que le van a hacer y lo que van a cobrar.

Si usted considera que no se le trató adecuadamente tras pagar por un servicio o producto, puede presentar una queja ante el Departamento de Asuntos del Consumidor al 1-800-593-8222, para que lo investiguen.

Elvira le dijo a Telemundo 52 Responde que finalmente fue a un doctor certificado que le recetó varios exámenes para determinar cuál era la verdadera fuente de su malestar, y así poder darle un tratamiento adecuado.