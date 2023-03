Once negocios considerados inseguros para ingresar tras tornado en Montebello

Once negocios en Montebello permanecían con etiquetas rojas el jueves después de un raro tornado en el sur de California que arrancó el techo de un edificio, rompió ventanas y dispersó escombros voladores por varias cuadras.

Una persona resultó herida el miércoles por la mañana cuando el tornado más fuerte que azotó el área de Los Ángeles en décadas se formó en un cielo siniestro sobre la comunidad del Valle de San Gabriel al este de Los Ángeles.

El tornado tenía vientos de 86 mph a 110 mph, considerado un EF1 en la Escala Mejorada de Fujita, cuando aterrizó alrededor de las 11:20 a.m. en un área industrial con varios almacenes.

Cientos de residentes fueron testigos de un tornado que tocó tierra en Montebello el miércoles por la mañana, y relataron su experiencia con Telemundo 52 y NBCLA.

Diecisiete edificios resultaron dañados en la comunidad del Valle de San Gabriel al este de Los Ángeles. Once de esas estructuras tenían etiquetas rojas, lo que indica que no es seguro ocuparlas. Los escombros que volaron dañaron varios autos en un estacionamiento cercano.

Una mujer fue hospitalizada con lo que los funcionarios de la ciudad describieron como heridas leves.

Michael Turner describió el sonido de los vientos ganando velocidad mientras estaba en su oficina en el almacén de 33,000 pies cuadrados que posee. Las luces comenzaron a parpadear, así que salió y encontró a sus empleados mirando hacia arriba, luego les dijo a todos que entraran.

“Se puso muy fuerte. Las cosas volaban por todos lados”, dijo Turner a Associated Press. “Toda la fábrica se convirtió en un gran basurero por un minuto. Luego, cuando el polvo se asentó, el lugar era un desastre”.

Turner dijo que una sección del techo de 5,000 pies cuadrados ya no está. Se cortó una línea de gas y los fuertes vientos destrozaron los tragaluces de la fábrica. Su negocio de fibra de poliéster llamado Turner Fiberfill podría estar cerrado durante meses, dijo Turner.

“He estado en California desde 1965. Nunca había visto algo así”, dijo a la AP. "Terremotos, estamos acostumbrados a eso”.

Los estudiantes de una secundaria en Montebello relatan el momento que pasó el tornado.

Ninguno de sus empleados resultó herido.

El clima severo se desarrolló durante una tormenta de principios de primavera que llegó el martes y trajo vientos dañinos, lluvia y más nieve en las montañas. Otro tornado tocó tierra el martes por la noche a lo largo de la costa del condado de Santa Bárbara, dañando un parque de casas móviles en Carpinteria.

El tornado relativamente débil con ráfagas de hasta 75 mph dejó dañadas unas 25 residencias.

El martes por la noche se emitió una rara advertencia de tornado para parte de los condados de Ventura y Los Ángeles. No se emitió ninguna advertencia antes del tornado del miércoles en Montebello.

“Con los tornados que afectan esta área, giran muy rápido”, dijo Ariel Cohen, del Servicio Meteorológico Nacional. “A veces, demasiado rápido para detectar o advertir”.

Se esperaba que la tormenta disminuyera el jueves y se alejara, dejando el sur de California con condiciones secas y temperaturas frescas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.

Associated Press contribuyó con la elaboracion de este reportaje