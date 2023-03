Nota del editor: esta historia se publicó originalmente el 26 de febrero de 2019.

Lluvia, nieve a baja altura, granizo y más. El sur de California lo ha visto todo en las últimas dos semanas.

Pero el 1 de marzo de 1983, algo terriblemente desconocido se extendió por los barrios al sur del centro de Los Ángeles, destruyendo casas y negocios, volteando autos, arrojando escombros y arrancando parte del techo del Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Un tornado con vientos entre 113 y 157 mph había golpeado a Los Ángeles. Dejó una escena de devastación generalmente asociada con las planicies del medio oeste y sur. Cuando se trata de desastres naturales, Los Ángeles es una ciudad más asociada con los terremotos.

Un tornado azóto la ciudad de Los Ángeles el 1 de marzo de 1983.

A diferencia de "agacharse, cubrirse y aferrarse", refugiarse en el nivel más bajo de un edificio sólido era algo diferente.

"Lo que más recuerdo del tornado de 1983 en Los Ángeles fue la anomalía", dijo Fritz Coleman, presentador del clima de NBC4, que se había unido a la estación un año antes. "Cuando se transmitió la historia, pensamos: 'Vaya, este es un evento histórico'".

Algunas de las tormentas invernales más poderosas registradas en California azotaron el estado en 1982 y 1983, lo que provocó graves peligros relacionados con el clima que los residentes antiguos entendieron como parte de la vida en el sur de California: inundaciones, olas peligrosas que golpean las comunidades costeras, deslizamientos de tierra y vientos dañinos.

Fue una convergencia de eventos climáticos que se desarrollaron durante los últimos días de febrero frente a las costas de California que produjeron el raro y aterrador evento histórico.

"Se necesita rotación en la atmósfera y algún tipo de tormenta para poder levantar algo de esa rotación", dijo el pronosticador de NBC4, David Biggar. "Terminamos con vientos superficiales que venían del sur. Pero por encima, en la atmósfera superior, teníamos vientos que venían del oeste, y eso crea esta rotación natural a través de la atmósfera".

En la mañana del 1 de marzo de 1983, el sur de California ya estaba bajo la amenaza de inundaciones y aludes debido a la gran tormenta de invierno, una en una serie implacable que azotó a California durante dos meses. El Centro de Operaciones de Emergencia de la ciudad ya había sido activado.

Satellite images from Feb. 27, 28 and March 1, 1983 show a weather system developing off the California coast that eventually produced a tornado near downtown Los Angeles.

Fue justo antes de las 8 de la mañana cuando el tornado comenzó a abrirse camino en los vecindarios cercanos al centro de Los Ángeles. Un equipo de ambulancias del departamento de bomberos de la ciudad, que respondía a una llamada separada, informó por primera vez de una nube tipo embudo cerca de la Calle 47 y Broadway, a las 7:59 a.m. Luego se recibieron informes de daños causados ​​por el viento.

Constantino Bustamante recuerda claramente ese día, en donde hubo lluvia y un ventarrón derribó casas. Por fortuna, su casa no sufrió daños.

"Un carro voló entre la [calle] 42 y la Broadway, pero encima de un edificio. Estuvo muy feo", relató Bustamante a Telemundo 52. "Para cuando regresé a mi casa, el Convention Center estaba tumbado, tablas y todo eso".

Por otro lado, Ana Gloria Albanés sintió miedo porque pensaba que el tornado llegaría hasta su casa.

"Una tormenta que vino, con unos bolotes de granizo. De repente llegó esa tormenta y que se levanta todo lo que podía a su paso", dijo Albanés a Telemundo 52. "Nunca pensé que pasara porque los tornados se dan en otro lado".

La Estación de Bomberos 15 recibió un informe de una mujer atrapada en un automóvil cerca de la Calle Hill y el Buelavr Jefferson. Cuando llegaron, encontraron autos esparcidos por el viento, postes de electricidad derribados y escombros aparentemente interminables. La llamada necesitó ayuda, el área necesitaba ser revisada para detectar más víctimas.

El siguiente mapa muestra el camino del tornado. En paralelo con la Autopista 110, el tornado afectó un área de aproximadamente 3.75 millas de largo y un tercio de milla de ancho.

Haga clic aquí para ver un mapa de Google Earth que muestra el camino del tornado. El área principal del desastre fue designada entrela Calle Séptima al norte y la Avenida Slauson al sur, la Autopista 110 al oeste y la Avenida Central al este.

El tornado se clasificó en ese momento como un F2, que puede producir vientos de 113 a 157 mph. Y, en el clima templado del sur de California, la mayoría de los edificios no fueron construidos para soportar ese tipo de viento giratorio.

Nueve personas murieron. Más de 150 edificios fueron dañados o destruidos. Más de 30 personas resultaron heridas.

Sin tecnología moderna como los teléfonos con cámara, testigos aturdidos relataron sus perspectivas sobre la destrucción.

"Lo vi venir, una gran bola de color gris, con remolinos oscuros", dijo Irene Willis a Los Angeles Times. "Pasó por encima de la oficina de correos allí en Broadway y me golpeó como una tonelada de ladrillos.

"No tenía control sobre mi auto. No sabía si mi auto estaba en el piso o en el aire. Mi parabrisas se cayó. Una gran tabla la atravesó, pasó por mi hombro y aterrizó en el asiento de atrás. Sonaba como un montón de trenes de mercancías pasando".

An aerial view of the Los Angeles Convention center after a tornado March 1, 1983.

Aproximadamente a la hora en que se desarrolló el tornado, un experto observador del clima y profesor en el departamento de geografía simplemente impartía clases de observaciones meteorológicas básicas en el techo del Vivian Hall de ocho pisos del campus de USC, ubidcada justo al oeste del camino del tornado.

El profesor describió el sonido de los "trenes de carga rugientes", una característica común de los tornados.

El techo del Centro de Convenciones de Los Ángeles, construido en 1971, se desgarró parcialmente y se arrancaron grandes letras de la carpa sobre la entrada del edificio.

El 1 de marzo de 1983 fue un día inusual, pero no sin precedentes, para Los Ángeles. Hay una línea en el informe del Consejo Nacional de Investigación sobre el tornado que menciona tornados similares ocurridos en el sur de California en el pasado y no hay razón para suponer que no volverá a suceder.

"No es tan raro como se podría pensar", dijo Biggar. "Un tornado de este tipo de fuerza es raro. Pero en el condado de Los Ángeles, desde aproximadamente 1950, creo que hemos tenido alrededor de cuatro o cinco de estos tipos de fuerza.

"Pero creo que esto es probablemente muy único en el lugar por donde pasó".

David Biggar y Fritz Coleman de NBC4 contribuyeron a este informe.