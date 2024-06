“México haz lo tuyo”: Tiktoker muestra orgullosa sus raíces con video que se ha hecho viral

Desde recrear la Máscara, la Reina de Corazones y un sin fin de maquillajes, la mexicana influencer Dorys Jocelyn sabe cómo explotar las redes sociales, en especial TikTok.

Fue un video llamado como “México haz lo tuyo y que todo mundo te vea” o conocido como el trend mexa que llevó a la veracruzana de 28 años a ser reconocida a nivel mundial, a pocos días de su publicación este video tiene más de 260 millones de vistas.

Jocelyn dice que a que le tomó alrededor de 4 días grabarlo por largas horas, pero llevar a la realidad su idea tomó más tiempo.

"Desde hacer el popurrí, las canciones correctas, todas las referencias fueron dos semanas, preguntándole a mis amigos, preguntándole a familia que es lo que más te gusta de méxico", dijo Jocelyn

Ese amor por el verde blanco y rojo de su bandera, hizo que Jocelyn quisiera mostrarle al mundo parte de la cultura del país azteca, al integrar personajes como frida kalo, la virgen de guadalupe hasta una catrina.



"Este proyecto fue algo muy personal, fue mi máximo proyecto, le metí todo el corazon", dijo Jocelyn.

Y vaya que logró en un minuto y trece segundos mostrarle a miles de usuarios, la riqueza cultural que tiene méxico.

La influencer quien antes se dedicaba a resaltar la belleza de otras mujeres está echando raíces en las plataformas digitales en las cuales ya ha ganado varios premios, ella comparte el secreto para ser exitoso en internet.

"Encuentra algo que te guste, grábalo, explótalo, muestra el proceso, creo que eso muestra algo que es lo que te apasiona, no solamente hacerlo", dijo Jocelyn. "Si el público no ve tu esencia, si el público no ve quién eres, no va a conectar contigo y sino conecta contigo, no te va a seguir".



Hoy en día, el video del trend mexa sigue sumando vistas en TikTok, ha traspasado fronteras y ahora la joven quien demuestra que lleva a México en la piel y que soñaba con tener su propio salón de belleza es sinónimo de orgullo y celebración de la cultura mexicana.