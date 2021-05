Un año después de que California creara un sistema de cuatro niveles y codificado por colores basado en las condiciones del avance de la pandemia del coronavirus en cada uno de los 58 condados del estado, muchos han cambiado de nivel.

Cuando se lanzó por primera vez, alrededor del 94% de la población de California estaba bajo el nivel púrpura más restrictivo. Muchos permanecerían allí durante la mayor parte de los próximos 12 meses.

Pero a fines de marzo de 2021, ese número se redujo a tres condados. Y, a mediados de abril, no había condados en el nivel morado y la mayoría en el nivel naranja a finales de mes.

Para la primera semana de mayo, el condado de Los Ángeles, que alguna vez fue el epicentro de la pandemia de coronavirus en California, pasó al nivel amarillo.

El mapa a continuación muestra dónde se encuentra cada condado dentro del sistema de niveles a partir del 4 de mayo. Las actualizaciones se emiten los martes para indicar la elegibilidad para un nivel.

California planea alejarse de su sistema de niveles el 15 de junio, lo que permitirá que terminen la mayoría de las restricciones pandémicas.

Los condados deben permanecer en un nivel durante al menos tres semanas antes de pasar a un nivel menos restrictivo. Los criterios del siguiente nivel deben cumplirse durante dos semanas consecutivas antes de pasar al nivel menos restrictivo.

