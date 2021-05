Qué significa un cambio al nivel amarillo en el condado de Los Ángeles

El condado más poblado de California, que alguna vez fue el epicentro del estado de la pandemia de coronavirus, está a punto de pasar al nivel menos restrictivo para reabrir en un cambio dramático desde hace un año.

Es probable que el martes el condado de Los Ángeles califique para el nivel amarillo del Plan de Recuperación Económica de California. El sistema de cuatro niveles codificado por colores ha guiado la reapertura gradual de California durante la pandemia.

Si el condado de Los Ángeles cumple con los umbrales de casos de virus para el nivel menos restrictivo, eso podría permitir que los bares interiores reabrieran, multitudes más grandes para animar a los equipos de los Dodgers y Gigantes de las Grandes Ligas, y una mayor capacidad en restaurantes, cines, parques de diversiones, gimnasios y otros establecimientos .

El condado espera avanzar al nivel amarillo a finales de esta semana, posiblemente tan pronto como el miércoles. El condado tendría que emitir una nueva orden de salud pública, que podría no entrar en vigencia hasta el jueves.

Esto es lo que significa para las capacidades comerciales si el condado de Los Ángeles pasa al nivel amarillo.

Se permite que los gimnasios, salas de juego, bodegas y cervecerías aumenten la asistencia en interiores al 50% de la capacidad, frente al 25% actual.

Los bares podrían abrirse en interiores al 25%.

Lugares como el Dodger Stadium podrían aumentar la capacidad al 67%, frente al 33% actual.

Los parques de atracciones podrían permitir el 35%, frente al 25%.

Es un cambio notable considerando que California fue el epicentro del brote del virus en Estados Unidos hace sólo unos meses.

Los Ángeles y San Francisco han resistido la pandemia de manera diferente, pero están emergiendo en el mismo lugar después de que un cierre estatal en marzo de 2020 vació las calles, cerró tiendas y restaurantes y oscureció los edificios de oficinas.

Si bien San Francisco venció en gran medida al coronavirus al evitarlo, Los Ángeles casi fue derrotado durante el aumento invernal. En su peor momento, más de 500 personas al día morían en California y los hospitales en el área de Los Ángeles apenas podían tratar la abrumadora afluencia de pacientes.

San Francisco alcanzó el nivel amarillo menos restrictivo durante un breve período en octubre, la única área urbana que lo hizo, antes de que un aumento alarmante de casos obligara a retirarse. Los Ángeles nunca emergió del nivel más restrictivo hasta marzo.

Ahora, California tiene la tasa de casos más baja del país. El condado de Los Ángeles, que alberga una cuarta parte de los casi 40 millones de habitantes del estado y ha soportado un número desproporcionado de las 60.000 muertes del estado, no registró una sola muerte por COVID-19 el domingo o el lunes.

