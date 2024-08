Mamba Day 2024: todo lo que sucederá este fin de semana en Los Ángeles en honor a Kobe Bryant

El Día anual de Kobe Bryant ya está aquí, y mientras Los Ángeles se prepara para honrar la vida de uno de sus mayores íconos, el aire está cargado de una mezcla de nostalgia, admiración y profundo respeto.

Bryant, cuyo impacto en la ciudad trasciende el baloncesto, habría estado celebrando su 46 cumpleaños el 23 de agosto. El día siguiente, el 24 de agosto, se conoce oficialmente como "Kobe Bryant Day" o "Mamba Day".

Tras el retiro de Bryant del baloncesto en 2016, el exalcalde de Los Ángeles Eric Garcetti declaró oficialmente el 24 de agosto como el Día de Kobe Bryant.

El día es un guiño a los dos números de camiseta que Bryant usó durante sus 20 años de carrera en el Salón de la Fama con Los Angeles Lakers. Bryant ganó cinco campeonatos con los morados y dorados y fue reconocido por su talento en la cancha, así como por su trabajo filantrópico, que se dedicó a "mejorar las vidas de las familias jóvenes necesitadas y alentar a los jóvenes a mantenerse activos a través del deporte".

Esa organización benéfica ahora se conoce como Mamba & Mambacita Sports Foundation y está dirigida por la viuda de Bryant, Vanessa.

En 2020, después de que Bryant y su hija, Gianna, junto con otros siete pasajeros, murieran trágicamente en un accidente de helicóptero, la Junta de Supervisores del Condado de Orange votó por unanimidad para declarar el 24 de agosto oficialmente también como el "Día de Kobe Bryant".

Ese mismo año, Nike lanzó la "Semana Mamba", que incluye eventos y programación para honrar a Bryant, así como a la Fundación Mamba y Mambacita.

Este año, la "Semana Mamba" incluye festividades de fin de semana que comienzan con el lanzamiento de la colección "LA Royal" de la Mamba & Mambacita Sports Foundation, dirigida por Vanessa Bryant. Esta línea de productos, envuelta en los inconfundibles tonos morado y dorado, es más que una simple prenda de vestir: es un trocito del corazón de Kobe que se devuelve a la ciudad que amaba. Desde sudaderas hasta pantalones cortos, cada artículo es un recordatorio de su inquebrantable dedicación a Los Ángeles, una ciudad que ahora lleva su memoria como una insignia de honor.

A principios de este mes, el 2 de agosto, día en que se rinde homenaje a los números de Kobe (el número 8) y Gianna, que lució el número 2, los Lakers inauguraron una nueva estatua en honor al amor entre padre e hija justo afuera del Crypto.com Arena.

Este homenaje se yergue, proyectando una sombra que se extiende más allá del estadio, simbolizando un legado que sigue inspirando. Para los aficionados, esta estatua no es solo un monumento; es un lugar de peregrinación, donde se comparten historias de la "mentalidad Mamba" y se reviven los recuerdos de la grandeza de Kobe.

El fin de semana comienza oficialmente el 23 de agosto con el segundo torneo anual Mamba League Invitational, un torneo de baloncesto de dos días creado por Nike. Atletas de secundaria de élite de todo el país se reunirán para mostrar sus habilidades, cada uno impulsado por el espíritu que Kobe inculcó en todos los jugadores que alguna vez aspiraron a ser grandes.

Este evento es más que un simple torneo; es una encarnación viviente de la "mentalidad Mamba": una búsqueda incansable de la excelencia, una celebración del trabajo duro y un testimonio de la influencia duradera de Kobe en el juego. El evento del año pasado contó con la presencia del hijo de LeBron James, Bryce James, así como de muchos otros jugadores de secundaria de primer nivel de todo el país.

El Dodger Stadium se suma a la celebración de toda la ciudad con una serie de fin de semana contra los Tampa Bay Rays, que comienza el viernes 23 de agosto. El enfrentamiento no solo revive los recuerdos de la Serie Mundial de 2020, sino que también entrelaza los legados de los Lakers y los Dodgers. El viernes por la noche habrá un espectáculo de drones con temática de los Lakers, que iluminará el cielo en homenaje a Kobe y los campeones de la NBA de 2020.

El juego del sábado se centrará en Showtime, y los primeros 40.000 fanáticos recibirán una camiseta especial de Lakers Showtime. La camiseta, que presenta leyendas como Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar, es un guiño a una era que definió el baloncesto y un recordatorio del lugar de Kobe en ese linaje histórico.

Join us at Dodger Stadium on 8/24 to get this Lakers Showtime T-Shirt! 🎟: https://t.co/36IUWLzvoH pic.twitter.com/sYIDzqPM2M

El domingo se cerrará el fin de semana con un partido a la 1:10 p. m. (hora del Pacífico), en el que los fanáticos recibirán una camiseta negra y dorada de Kobe Bryant. Esta camiseta, más que un simple objeto de recuerdo, es un símbolo del legado que Kobe dejó atrás, un legado que sigue inspirando a generaciones. Después del partido, los fanáticos jóvenes tendrán su propio momento de gloria, corriendo las bases en un estadio donde el nombre de Kobe resonará por siempre.

The Dodgers are giving away an exclusive Kobe Bryant jersey at their game on Aug. 25th 💜💛 pic.twitter.com/MISrSif5uv