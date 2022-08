Madre, hija de 8 años y su perrita fallecieron tras accidente por posible DUI en Rialto

La hermana de una mujer que murió en un presunto accidente de DUI en Rialto, junto con su hija de 8 años, dijo que el padre de la niña perdió la vida en un instante, hasta el perro de la familia que también estaba en el automóvil.

"Era increíble. La mejor madre para Marlee. Marlee era todo su mundo. Haría cualquier cosa por ella", dijo Haley Labrada. Estaba describiendo a su hermana Ashley Gilroy, de 33 años, y a la hija de Ashley, Marlee Maldonado, de 8 años.

"Marlee tenía tanta luz. Era tan inteligente", dijo Labrada. "Ella siempre dijo que quería ser científica y que eran buenas personas y quiero que todos lo sepan". Ambos eran tan amados y apreciados por su familia.

"Mi hermana es tan desinteresada. Me comprometí después de ella y no quería quitarme el foco de atención a pesar de que se comprometió primero y me ayudó a planificar toda mi boda, ese es el tipo de persona que era", dijo Labrada.

El lunes por la noche, alrededor de las 6:30 pm, Gilroy, Marlee y su perra Phoebe se dirigían a su casa en Highland después de pasar el día con la hermana mayor de Gilroy, que aún vive en la casa de su infancia en Rialto.

La policía dice que ella y Marlee estaban esperando para doblar en la intersección de Valley y Riverside cuando un jeep que viajaba de 80 a 100 mph se estrelló contra ellas y provocó una explosión.

La bola de fuego fue tan intensa que los buenos samaritanos no pudieron salvar a nadie.

"Buscamos y buscamos. Su teléfono iba directamente al correo de voz. Y todo este tiempo estuvo a dos cuadras de la casa de mi hermana mayor. No teníamos idea hasta que presentamos un informe de personas desaparecidas, y luego la policía de Rialto se puso en contacto con mi cuñado y le pedí que viniera al departamento de policía para que se lo dijeran en persona", dijo Labrada.

Los oficiales le dieron a Rocky Maldonado, el prometido de Gilroy y padre de Marlee, la devastadora noticia.

"Toda su vida estaba en ese auto, hasta su perro", dijo. "Ahora se va a casa sin nada y eso es lo que quiero que la gente sepa".

Los investigadores dicen que el conductor del Jeep también murió en el lugar. Dicen que golpeó otros vehículos justo antes de chocar el auto de Gilroy.

El conductor pudo haber estado bebiendo porque los oficiales dicen que encontraron latas de cerveza en el Jeep.

“Hay que hacer algo porque las familias que pasan por esto, lo recordarán por el resto de sus vidas”, dijo Labrada. “Nos quitaron a una niña de 8 años. Tenía toda la vida por delante".

Labrada creó un GoFundMe para ayudar a pagar un memorial especial para su hermana y su sobrina. "Solo espero que no hayan sentido ningún dolor", dijo Labrada.

Esta historia salió publicada en NBCLA, cadena hermana de Telemundo 52. Para leer el artículo en inglés visite el siguiente enlace.