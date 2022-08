Tres muertos en accidente automovilístico múltiple en Rialto

Un feroz choque que involucró al menos siete vehículos, mató a tres e hirió al menos a otros dos, ocurrió en la intersección de la Avenida Riverside y el Bulevar Valley en Rialto el lunes poco después de las 6:30 p.m.

Tres pasajeros, incluido el conductor que causó el accidente, fueron declarados muertos en el lugar.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El conductor era un hombre de unos 30 años que se creía que conducía un Jeep Grand Cherokee.

Once personas, incluidos cinco niños, sufrieron heridas leves el martes cuando un remolque de bombeo de concreto ingresó a una gasolinera en Panorama City, golpeando tres autos y derribando una bomba de combustible.

Testigos dijeron a la policía de Rialto que el vehículo viajaba a una velocidad de 90 mph cuando chocó de costado con una Chevrolet Silverado cerca de la intersección de la Avenida Willow.

Después del choque, según los testigos, el Jeep chocó con la parte trasera de un Kia Sorento que estaba detenido en el semáforo en rojo en la intersección del Bulevar Valley y la Avenida Riverside.

Debido a la excesiva velocidad del Jeep, el impulso empujó al Kia contra la parte trasera de un Honda. El Kia se incendió junto con el Honda contra el que chocó.

Dos ocupantes que viajaban en el Kia Sorento murieron tras el incendio del auto. Las víctimas en el vehículo pueden haber sido una madre y un niño pero no está confirmado.

“Los oficiales intentaron sacar a ambos ocupantes del Kia Sorento mientras otros oficiales y transeúntes intentaban extinguir las llamas, pero no tuvieron éxito”, según un comunicado del Departamento de Policía de Rialto.

“El Departamento de Bomberos de Rialto llegó, apagó las llamas y brindó asistencia médica a los demás ocupantes involucrados en la colisión.

Al menos dos de los otros pasajeros fueron transportados por lesiones, y posiblemente una o dos víctimas fueron tratadas y dadas de alta en el lugar.

Los heridos están estables y no tienen lesiones que pongan en peligro su vida.

Los oficiales aún investigan la causa del accidente, pero el conductor responsable pudo haber estado bajo la influencia del alcohol.

Las autoridades piden a cualquier persona con información sobre el accidente comunicarse con el sargento de tránsito Smith al (909) 644-6025.

Los testigos también pueden reportar información de manera anónima a través de WeTip al (800) 782-7463, referencia #932208834.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.