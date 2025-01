Los Rams de Los Ángeles, los Chargers y los Grammy donarán $1 millón cada uno a las víctimas de los incendios forestales

Los Angeles Rams, la NFL y la Academia de Grabación Grammy se comprometieron a donar un millón de dólares cada viernes por la mañana para ayudar a las víctimas de los incendios forestales del sur de California después de que casi 40.000 acres y miles de estructuras se convirtieran en cenizas.

Después de trasladar el próximo partido de comodines del lunes a Arizona entre los Rams y los Minnesota Vikings, la familia Kroenke, propietarios de los Rams, prometió un millón de dólares para beneficiar a la Fundación LAFD a través de la Fundación de la Familia Kroenke.

La Fundación LAFD ayuda a los departamentos de bomberos del condado y de la ciudad de Los Ángeles.

Los jugadores, entrenadores y personal de los Rams también usarán gorras y camisetas personalizadas de LAFD durante el partido de playoffs del lunes por la noche. Las camisetas usadas en el juego y los balones de fútbol seleccionados usados ​​en el juego se subastarán en la Subasta de la NFL y las ganancias se destinarán a apoyar a la Cruz Roja Estadounidense, dijo el equipo el viernes por la mañana.

La decisión de trasladar el partido al "State Farm Stadium" en Arizona causó revuelo entre muchos fanáticos en las redes sociales después de que la compañía suspendiera 72.000 pólizas de seguro de hogar, incluidas 1.600 en Pacific Palisades en marzo pasado, citando el creciente riesgo de catástrofes como incendios forestales y regulaciones obsoletas.

Los Chargers de Los Ángeles, los Texans de Houston, los Vikings de Minnesota y la Fundación NFL se unirán a los Rams para donar cada uno un millón de dólares para ayudar a entregar recursos vitales a las organizaciones locales que apoyan a los afectados por los incendios forestales.

En un comunicado de prensa también enviado el viernes por la mañana, la Academia de la Grabación Grammy lanzó un "programa de ayuda para apoyar a los creadores y profesionales de la música afectados por la crisis".

Puede encontrar una lista de organizaciones que ayudan a los afectados por los incendios aquí.

