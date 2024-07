Restaurantes de comida rápida de Los Ángeles ahora pueden cobrar por las bolsas

Si pasa por cualquier local de McDonald’s en la ciudad de Los Ángeles, después de que le pregunten: “¿Quiere papas fritas con eso?”, también le pueden preguntar: “¿También quiere una bolsa para eso?”

Las cadenas de comida rápida, como McDonald’s y Chick-fil-A, ahora cobran por las bolsas en algunas de sus tiendas con sede en Los Ángeles.

Esto frustra a algunos clientes que dicen que no está claro por qué de repente se les cobra 10 centavos por las bolsas.

Nuevas leyes municipales buscan convertir a la ciudad en un lugar de “cero residuos sólidos”. Estos son los cambios.

“Voy a hacer drive-thru y veo el cartel: Hay un cargo obligatorio de 10 centavos por bolsa”, dijo el Dr. KT Shakur, quien se comunicó con la estación hermana NBC4 porque no sabía por qué el McDonald's que visitó recientemente en las afueras del centro de Los Ángeles de repente cobraba por las bolsas.

“Pensé, '¡Guau!'”, explicó. “¿Qué pasa si alguien viene al drive-thru y simplemente no puede pagar tarifas adicionales? ¿Una madre con un par de niños que apenas sobrevive?”.

En una declaración, la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles dijo que la ordenanza inicial de prohibición de bolsas de 2013 se modificó para incluir a los restaurantes y entró en vigencia en julio de 2023.

“El requisito es que todas las instalaciones sujetas a la ordenanza proporcionen bolsas reutilizables a los clientes, ya sea para la venta o sin cargo, con el fin de llevarse bienes u otros materiales del punto de venta”, decía la declaración. “Si se proporcionan bolsas de papel reciclables, se le cobrará al cliente $ 0.10 por cada bolsa. Esta ordenanza amplió la aplicabilidad de la ordenanza de bolsas de plástico de un solo uso de 2013 más allá de las tiendas de comestibles”.

NBC4 se comunicó con McDonald’s, cuya aplicación ofrece a los clientes la opción de comprar hasta 10 bolsas, para determinar por qué las franquicias con sede en Los Ángeles ahora cobran por las bolsas, pero no obtuvo respuesta.

“Si no quisiera pagar por la bolsa, ¿me darían mis alimentos directamente desde la ventana?”, preguntó Shakur.

Resulta que no.

En varias experiencias de comida para llevar y de autoservicio en locales de McDonald’s, NBC4 se enteró de que las tiendas aún brindan bolsas incluso cuando no se elige ninguna bolsa como opción en la aplicación.

Mientras tanto, los funcionarios de Chick-fil-A, que opera cinco tiendas en Los Ángeles, le dijeron a NBC4 que depende de cada franquicia de Los Ángeles determinar si cobrar o no por las bolsas, de acuerdo con la ordenanza.

Algunos establecimientos de Chick-fil-A llevan meses cobrando por las bolsas y algunos incluso han publicado avisos para los clientes advirtiéndoles de que podrían tener que pagar una tarifa por las bolsas.

Los consumidores como Shakur dijeron que ya se sienten bastante estafados.

“Simplemente acéptenlo”, dijo. “McDonald's es una de las franquicias de comida rápida más antiguas del mundo porque es una marca global. ¿Verdad? No van a perder nada por pagar ese precio de 10 centavos”.

