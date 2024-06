Comunidades costeras alegan que usuarios en bicicletas eléctricas causan problemas

Los adolescentes que andan en bicicletas eléctricas están causando problemas en las comunidades costeras del sur de California, pero la policía dice que muchos viajan en motocicletas eléctricas ilegales y son difíciles de atrapar.

“Estaba paseando a mi perro... y vi a un tipo en una bicicleta eléctrica y un enjambre de niños a su alrededor con armas en las manos como piedras y cosas diferentes, tratando de arrojarle cosas, tratando de desviarlo, para sacarlo de su ruta”, dijo Tracy Robinson, residente de Redondo Beach.

Ella es una de las docenas de residentes en South Bay que han capturado a grupos de adolescentes montando bicicletas eléctricas mientras aceleran por la playa, maldicen a la gente e incluso lanzan fuegos artificiales.

“Abrí la puerta y pude ver los restos cayendo sobre la casa”, dijo una residente de Hermosa Beach a la estación hermana NBC4 mientras explicaba cómo un grupo de niños arrojó una M-80 hacia su casa. “Cuando estaba abriendo la puerta, gritaron: ‘Somos nosotros. Lo hicimos’”

En el último mes, la policía de El Segundo recibió tres informes de delitos graves que involucraban a adolescentes en bicicletas eléctricas que arrojaban fuegos artificiales a un perro de servicio y a un automóvil y que iniciaban un incendio forestal en la Pacific Coast Highway.

La policía de Manhattan Beach dijo a NBC4 que los agentes han emitido más de 115 citaciones relacionadas con bicicletas eléctricas a adolescentes y adultos en lo que va del año. Esto incluso después de que el ayuntamiento aprobara una aplicación más estricta y aumentara las multas en septiembre.

Algunos incidentes ocurridos en Hermosa Beach y Redondo Beach incluyen agresiones físicas.

“Me rasparon la cara, me lastimaron las costillas y tuve una conmoción cerebral; me patearon en la cabeza”, dijo Randy, residente de Redondo Beach.

Él y su novia, Jen, pidieron que solo se hiciera referencia a ellos por sus nombres por razones de seguridad. Los dos salían del Beach Life Festival cerca del muelle de Redondo el 3 de mayo cuando un grupo de adolescentes en bicicletas eléctricas llegó a toda velocidad.

“Les dije que redujeran la velocidad, y básicamente me dijeron que me fuera y luego la última persona de la pandilla golpeó a Jen en la espalda y la derribó”, dijo Randy.

“Fue a agarrar a uno de ellos que me golpeó”, agregó Jen, “y otros dos tipos lo golpearon en la cabeza, lo levantaron y lo arrojaron al suelo y tres tipos lo atacaban”.

Cuando llegó la policía, arrestaron a Randy y lo citaron por intoxicación pública.

“Los niños se fueron y él fue a la cárcel”, dijo Jen.

Un portavoz de la policía de Redondo Beach le dijo a NBC4 que el incidente aún está bajo investigación, pero confirmó que Randy enfrenta un posible cargo de delito menor. No pudieron comentar sobre ninguno de los adolescentes involucrados.

Randy dijo que la policía le dijo que los padres no iban a presentar cargos, algo que un hombre de Hermosa Beach, de 83 años, dijo que también le dijo la policía después de rociar spray para osos en el aire para mantener a los ciclistas alejados de él.

El jefe de policía de Hermosa Beach, Paul LeBaron, explicó que responden cuando los llaman, pero atrapar a los adolescentes ha sido uno de sus mayores desafíos.

“Sabemos que usaron esas bicicletas para escapar rápidamente una vez que cometieron un delito”, dijo LeBaron.

En un incidente ocurrido en mayo, un adolescente dejó su bicicleta tratando de escapar.

“En 20 minutos, recibimos tres llamadas de niños que se comportaban mal en bicicleta y creaban un peligro para el público. Respondimos. Los niños se dispersaron y mientras se dispersaban, uno de ellos dejó atrás su motocicleta eléctrica”, dijo LeBaron.

La “moto eléctrica” era una Sur-Ron, que no está fabricada con pedales y puede alcanzar hasta 68 millas por hora. No son legales en la calle.

El código de vehículos de California define las bicicletas eléctricas como “bicicletas equipadas con pedales totalmente operables y un motor eléctrico de menos de 750 vatios”.

“Los que usan motocicletas eléctricas… son muy, muy peligrosos. Están desobedeciendo las leyes de tránsito y están usando esas bicicletas para cometer otros delitos”, dijo LeBaron.

El jefe LeBaron dijo que la policía comenzó a confiscar la bicicleta cuando el niño regresó con su padre para recuperarla. Un video publicado en la aplicación Citizen mostró al padre del niño preguntando a cada oficial su número de placa.

“El padre del menor que tenía la bicicleta respondió, estaba molesto con nosotros y criticaba a nuestros agentes. Nuestros oficiales hicieron su trabajo y lo hicieron bien”, dijo LeBaron, y agregó que tres días después, sus investigadores arrestaron al mismo niño por una presunta agresión que tuvo lugar el 28 de abril.

En ese caso, circuló en las redes sociales un video de un grupo de adolescentes golpeando a otro niño. Uno de ellos sostenía una lata de alcohol antes de echarle gotas a un niño y abofetearlo.

LeBaron dijo que las acciones de los adolescentes y las bicicletas ilegales deben investigarse como dos incidentes separados.

En los últimos meses, Hermosa Beach confiscó más de una docena de motocicletas eléctricas ilegales. Para recuperarlos, las personas deben registrarse en el DMV y pagar una tarifa.

En cuanto a las citaciones, los departamentos de policía dijeron que van desde infracciones de tránsito hasta más de un conductor y conducir sin licencia. Las multas pueden oscilar entre 200 y 1.000 dólares.

El Ayuntamiento de Hermosa Beach aprobó una ordenanza de emergencia esta semana, después de Manhattan y Huntington Beach el año pasado, permitiendo a los agentes hacer cumplir más fácilmente las reglas de las bicicletas eléctricas, aumentar las multas e incautar bicicletas.

Por ejemplo, las bicicletas eléctricas solo están permitidas en la playa y el muelle de Hermosa Beach si el motor está apagado, pero los oficiales dicen que puede ser difícil determinar si se está usando energía eléctrica.

La ordenanza de emergencia permite a los agentes tomar más decisiones, como conducir de manera "insegura". También prohíbe las bicicletas motorizadas en el Cinturón Verde de la ciudad y exige que las empresas de alquiler coloquen dispositivos de cercamiento geográfico a las bicicletas eléctricas para evitar que trabajen en áreas prohibidas.

California tiene tres clasificaciones para bicicletas eléctricas legales. En la mayoría de los casos, no pueden ir a más de 20 millas por hora. Un ciclista debe tener 16 años o más para andar en una bicicleta eléctrica que alcance una velocidad máxima de 28 millas por hora. También deberán llevar casco.

Lea más sobre las regulaciones de bicicletas eléctricas de California aquí.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.