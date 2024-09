Buscan impedir la reubicación del delincuente sexual Christopher Hubbart en el sur de California

La oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles pide los comentarios del público para una audiencia sobre la propuesta de liberación de un delincuente sexual violento en el Valle del Antilope, en el sur de California.

El desarrollo es el último capítulo en la saga de Christopher Hubbart, también conocido como el violador de la funda de almohada. Hubbart tiene antecedentes de delitos sexuales violentos contra mujeres con condenas en los condados de Los Ángeles y Santa Clara en 1973, 1982 y 1990.

El año pasado, un juez de la Corte Superior del condado de Santa Clara consideró que Hubbart era apto para la libertad condicional y ordenó al Departamento de Hospitales Estatales que comenzara la búsqueda de vivienda en el condado de Los Ángeles.

La Corte Suprema de California dictaminó el lunes que los reclusos que han sido condenados por delitos sexuales no violentos pueden ser elegibles para la consideración de libertad condicional anticipada.

El departamento ha recomendado que Hubbart, cuya liberación fue rechazada por la oficina del Fiscal de Distrito, sea ubicado en Juniper Hills, ubicada al sur de Pearblossom, en el Valle Antílope al norte de Los Ángeles.

La responsabilidad de alojar a Hubbart recae en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, que tomará la decisión final sobre dónde se ubicará a Hubbart, según la oficina del fiscal de distrito.

Los fiscales del condado buscarán comentarios públicos sobre la liberación de Hubbart y su reubicación en una comunidad en el alto desierto al norte de Los Ángeles hasta el 17 de septiembre. Los comentarios pueden enviarse a la Oficina del Fiscal de Distrito utilizando este correo electrónico: svpcomments@da.lacounty.gov

“Nuestros residentes de Juniper Hills, Pearblossom y el Valle Antílope en general tienen todo el derecho de expresar sus preocupaciones sobre la ubicación de este depredador en su comunidad”, dijo la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, cuyo distrito incluye el Valle Antílope.

“Si bien entiendo que el estado realiza un estudio y una evaluación exhaustivos antes de proponer un sitio, nada reemplaza las perspectivas del mundo real que solo los miembros de la comunidad pueden ofrecer. Quiero asegurarme de que mis electores estén informados sobre este proceso y tengan todas las oportunidades de opinar sobre esta decisión”.

Una audiencia sobre la vivienda de Hubbart se llevará a cabo el 1 de octubre en el Palacio de Justicia de Hollywood. Los detalles sobre la fecha de liberación no estuvieron disponibles de inmediato.

Hubbart admitió haber violado a 40 mujeres hace décadas. Fue enviado al Hospital Estatal de Atascadero en 1972 después de que un tribunal lo considerara un “delincuente sexual con trastornos mentales”. El nombre “violador de la funda de almohada” se utilizó para describir al atacante porque usaba una almohada para sofocar los gritos de sus víctimas.

Siete años después, los médicos dijeron que no representaba ninguna amenaza y lo liberaron. Durante los dos años siguientes, violó a otras 15 mujeres en el área de la bahía de San Francisco, según documentos judiciales. Hubbart fue encarcelado nuevamente y luego puesto en libertad condicional en 1990.

Después de acosar a una mujer en el condado de Santa Clara, fue enviado de nuevo a prisión y luego al Hospital Estatal de Coalinga. Hubbart fue designado como delincuente sexual violento en el condado de Santa Clara en 1996.

Sus abogados argumentaron en 2014 que la detención continua de Hubbart violaba sus derechos al debido proceso, lo que desencadenó una batalla sobre dónde debería vivir.

Como condición de su liberación en la comunidad de Palmdale, en el norte del condado de Los Ángeles, Hubbart debía usar un monitor de tobillo y asistir a sesiones de terapia regulares y presentar informes trimestrales a un juez. Los manifestantes se reunieron regularmente fuera de la casa en oposición a la liberación de Hubbart en la comunidad.

Volvió a estar bajo custodia unos años después, después de que un juez revocara su libertad condicional.

“Seguir liberando a depredadores sexuales violentos en comunidades desatendidas como el Valle del Antílope es irresponsable e injusto”, dijo el fiscal de distrito George Gascón.

“Ubicar repetidamente a estas personas en la misma comunidad demuestra un desprecio flagrante por la seguridad y el bienestar de nuestros residentes. Nuestros fiscales adjuntos de distrito persistirán en oponerse a la ubicación del Sr. Hubbart en Antelope Valley. Debemos exigir más de nuestro sistema judicial, garantizando que las decisiones sirvan a los mejores intereses de nuestras comunidades mientras exploramos ubicaciones alternativas para estas ubicaciones”.

