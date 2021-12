Ladrones roban a madre que regresaba de pasear a su bebé en Hancock Park

Una madre que empujaba a su bebé en un cochecito fue asaltada por dos hombres que la siguieron a través de una puerta de entrada abierta en una casa de Hancock Park.

El aparente robo a domicilio fue captado por la cámara el domingo, alrededor de las 5 p.m. En las imágenes se puede ver a la mujer, que regresa de un paseo, ingresando el código de la puerta y entreteniendo a su bebé con un baile mientras abría la puerta al frente de la casa en el vecindario histórico al oeste del centro de Los Ángeles.

Aproximadamente al mismo tiempo, el video muestra a dos hombres salir de un automóvil estacionado al otro lado de la calle. Los hombres pasaron por delante de la puerta abierta, luego se dieron la vuelta rápidamente y se acercaron casualmente a la mujer mientras subía su cochecito de bebé por los escalones de la entrada de la casa.

Los hombres exigieron propiedades, y la mujer entregó lo que tenía: bolsas de pañales y una hielera para biberones. Los hombres regresaron al auto y se fueron cuando la mujer llamó al 911, dijo la policía.

La policía de Los Ángeles y Hancock Park Homeowner’s Associated alertaron a los residentes sobre el robo durante el día. El video de la cámara de seguridad de 20 minutos fue publicado por la policía en un esfuerzo por identificar a los ladrones.

Las autoridades no habían informado de arrestos para el miércoles por la mañana.

La policía de Los Ángeles dijo que uno de los hombres fue descrito como afroamericano, de 20 a 29 años y con una máscara de color claro, una sudadera con capucha negra, pantalones deportivos rojos con letras blancas o un logotipo y zapatos blancos.

El segundo hombre fue descrito por la policía como afroamericano, de 20 a 29 años de edad y con una máscara facial negra, una sudadera con capucha gris, pantalones deportivos negros y zapatos negros.

Los detectives piden a cualquier persona con información sobre el crimen que llame a la policía al (213) 922-8217. En horas fuera de oficina o los fines de semana, las llamadas deben dirigirse al 1-877-LAPD-24-7 (877-527-3247). Cualquiera que desee permanecer en el anonimato debe llamar a Crime Stoppers al 1-800-222-TIPS (800-222-8477).

