Lo arrestan por supuesto intento de robo de un vehículo autónomo en el centro de Los Ángeles

La policía de Los Ángeles arrestó a un hombre después de que supuestamente intentó robar un automóvil Waymo que acababa de dejar a un pasajero en Los Ángeles.

El intento de robo de automóvil ocurrió el sábado por la noche después de que un sedán Jaguar autónomo, perteneciente a la compañía Waymo, dejará a un pasajero en la Calle Main cerca de la Calle Primera.

Allí, Vincent Maurice Jones, de 33 años, se subió al auto y se sentó en el asiento del conductor, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Jones intentó poner el auto en “marcha” pero no lo logró.

Un empleado de Waymo utilizó el sistema de comunicación del automóvil para ordenar al sospechoso que saliera del vehículo. Después de que Jones se negara a obedecer, el empleado llamó a LAPD.

El sospechoso fue arrestado bajo sospecha de intento de robo de auto.

Los vehículos autónomos Waymo llegaron a Santa Mónica y centro de Los Ángeles en octubre de 2023, tras su implementación en Phoenix (Arizona) y San Francisco en 2022.

