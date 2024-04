Manifestaciones a favor de Palestina y contraprotestas planeadas en el campus de UCLA

El domingo se organizan manifestaciones en UCLA por parte de grupos externos que planean mostrar su apoyo a un creciente campamento de manifestantes pro palestinos en el campus junto con contramanifestantes que se reúnen en torno a los estudiantes judíos de la universidad.

Miembros del Centro Harriet Tubman para la Justicia Social han organizado una manifestación a las 9:30 a. m. para apoyar el derecho de los estudiantes a protestar. La reunión planificada del grupo se produce en respuesta a una solicitud de los manifestantes pro palestinos en el campus.

A las 11 a.m., un grupo llamado Stand With Us llevará a cabo una manifestación "En apoyo a los estudiantes judíos" para "levantarse contra el odio y el antisemitismo". La manifestación está copatrocinada por la Coalición Judía Unida en asociación con el Consejo Israelí Americano y varias organizaciones relacionadas.

Durante la noche, los manifestantes pro palestinos ampliaron su campamento en el campus exterior para extenderse desde la cima de Janss Steps hasta el extremo este de Royce Hall.

El creciente número de manifestantes a favor de Palestina se ha topado con un grupo igualmente ferviente de contramanifestantes que han tocado música a todo volumen cerca del campamento y han gritado cánticos sobre Palestina precedidos por una obscenidad, según el Daily Bruin, el periódico estudiantil de UCLA.

Un contramanifestante pisó una bandera palestina en el campamento mientras otro arrancaba carteles del exterior del campamento, informó el Daily Bruin.

Hasta el domingo por la mañana, los grupos que apoyaban a los contramanifestantes habían recaudado 64.478 dólares en GoFundMe, gofundme.com/f/ucla-counter-protest, para apoyar a los Bruins for Israel, más del doble de la meta inicial de 26.000 dólares.

El grupo improvisado de más de 50 tiendas de campaña para los manifestantes pro Palestina comenzó a formarse el jueves temprano y continuó creciendo durante el fin de semana.

Los organizadores del "Campamento de Solidaridad Palestina" de la UCLA, similar a sus homólogos de la USC, emitieron una lista de demandas pidiendo la desinversión de todos los fondos de la Universidad de California y la Fundación UCLA de empresas vinculadas a Israel, junto con una demanda de que la universidad convocara un alto el fuego inmediato y permanente en la guerra entre Israel y Hamas y un boicot académico por parte de la UC contra las universidades israelíes, incluida la suspensión de los programas de estudios en el extranjero.

"Durante 201 días, Israel ha asesinado, herido, hecho pasar hambre, desaparecido, desplazado y secuestrado a palestinos con impunidad", según un mensaje publicado en línea por los organizadores del campamento de UCLA, que incluyen a la UC Divest Coalition en UCLA, Estudiantes por la Justicia en Palestina y la Voz Judía por la Paz UCLA.

“Durante 201 días, el mundo ha observado en silencio cómo Israel ha asesinado a más de 30.000 palestinos. Hoy, UCLA se une a estudiantes de todo el país para exigir que nuestras universidades se deshagan de las empresas que se benefician de la ocupación, el apartheid y el genocidio en Palestina. Ahora, más que nunca, debemos solidarizarnos para exigir que el mundo se centre

Palestina, que el genocidio termine inmediatamente y que nuestra universidad ya no sea cómplice de violaciones de derechos humanos”.

Los participantes erigieron una valla de madera improvisada junto al campamento y exhibieron carteles con lemas como "La UCLA dice Palestina libre", "Sangre en las manos de la UC" y "Cuando la gente está ocupada, la resistencia está justificada".

No estaba claro si todos los participantes eran estudiantes de UCLA.

"Nuestra principal prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de toda nuestra comunidad Bruin", dijo Mary Osako, vicerrectora de Comunicaciones Estratégicas de UCLA, en un comunicado el jueves por la mañana. "Estamos monitoreando activamente esta situación para apoyar un entorno universitario pacífico que respete el derecho de nuestra comunidad a la libre expresión y al mismo tiempo minimice la interrupción de nuestra misión de enseñanza y aprendizaje".

Como fue el caso durante el fin de semana, un pequeño grupo de contramanifestantes, algunos con banderas israelíes, comenzaron a reunirse en el inicio del campamento el jueves.

El día transcurrió mayoritariamente en paz, pero el jueves por la tarde estallaron algunos breves empujones, lo que provocó una rápida respuesta de la seguridad del campus, que trabajó para mantener separados a los dos grupos.

No ha habido informes de heridos o arrestos en las manifestaciones de UCLA.