Los vehículos autónomos de Waymo se implementarán en el sur de California

En una ciudad conocida por sus extensas autopistas, un nuevo tipo de vehículo pronto comenzará a incorporarse al tráfico de Los Ángeles.

Los angelinos pronto tendrán que empezar a compartir la carretera con servicios autónomos de transporte que están revolucionando los desplazamientos. Pero al mismo tiempo, estos vehículos plantean cuestiones esenciales de seguridad.

En febrero, Waymo se había estado preparando para iniciar pruebas autónomas de sus Jaguar I-Paces en Los Ángeles sin la presencia de operadores de seguridad humanos, informó TechCrunch. Waymo ha estado mapeando varios vecindarios de Los Ángeles, como el centro, Miracle Mile, Koreatown y Westwood durante algunos años.

MIentras los oficiales inspeccionaban el auto, este aceleró, cruzó una intersección y volvió a detenerse.

El 11 de octubre, Waymo comenzará a integrarse en áreas como Santa Mónica y llegará al centro de Los Ángeles, lo que significa que los habitantes del sur de California pronto experimentarán lo que la gente de San Francisco y Phoenix ha estado experimentando desde 2022.

Los usuarios pueden solicitar un viaje descargando la aplicación Waymo One y recibiendo un código de invitación para comenzar cuando sea su turno de viajar. Una vez que el pasajero ingresa a su destino, comienza el viaje en Waymo y el vehículo procede a comenzar su recorrido siguiendo sus propias instrucciones programadas.

“Se supone que debemos estar allí donde dice ‘Sidecar Donuts and Coffee’ al otro lado de la calle”, dijo Darsha Philips de la estación hermana NBC4 después de su recorrido de prueba de 3 millas. “Un poco incómodo. Por lo general, con un conductor le digo: ‘Oye, ¿puedes hacer un giro en U y dejarme justo en frente del Sidecar?’ Pero lo dejaré pasar”.

Los taxis robot de Waymo han recibido críticas mixtas, con informes de incidentes como atascos, obstrucción de vehículos de emergencia y accidentes menores.

El 11 de septiembre en San Francisco, un vehículo Waymo y otro conductor chocaron cuando el automóvil Waymo se detuvo en el tráfico, según los archivos del DMV de California.

A principios de agosto, también en San Francisco, un automóvil Cruise sin conductor que transportaba al reportero de investigación principal Bigad Shaban, de NBC del Área de la Bahía, y un instructor de manejo se desvió inesperadamente hacia el divisor central y permaneció estacionario durante 20 minutos.

Un video demostrativos de auto autónomo (sin chofer) que hace de repartidor. La compañía Nuro dijo que planea desplegar menos de 100 vehículos este año, pero tiene permiso de la NHTSA para eventualmente circular hasta 2,500.

Esto provocó un importante atasco de tráfico que se extendió por varias cuadras.

Hasta el 22 de septiembre, se informaron al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California 659 accidentes que involucraron vehículos autónomos.

Dado que la tecnología sigue siendo una tarea de prueba y error, resulta vital considerar la seguridad de los vehículos autónomos para garantizar su perfecta integración en los entornos urbanos. Sin embargo, Waymo confía en que sus taxis robotizados sean más seguros que los vehículos conducidos por humanos.

“El conductor humano promedio no es el mejor conductor. La mayoría de las personas en la carretera miran su teléfono celular”, dijo Ellie Casson, jefa de políticas municipales y asuntos gubernamentales de Waymo.

Los pasajeros en el sur de California pueden solicitar su primer viaje gratis a partir del 11 de octubre y pueden obtener un viaje Waymo de cortesía adquiriendo un código de acceso en el stand de Waymo ubicado en Third Street Promenade en Santa Mónica.

