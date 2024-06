Realiza flexiones y carreras de velocidad sobre un autobús en el centro de Los Ángeles 

Una escena extraña se desarrolló el lunes por la noche cuando un hombre se subió al techo de un autobús en el centro de Los Ángeles y permaneció allí durante unas cinco horas.

El hombre sin camisa y con su gorra al revés corrió de un lado a otro y realizó flexiones encima del autobús articulado de Foothill Transit, que estaba detenido al costado de Pico Boulevard entre las calles Figueroa y Flower.

El hombre subió al autobús alrededor de las 9 p.m., después de que lo echaran del vehículo, según las autoridades. El hombre intentó subir al autobús, pero el conductor se negó porque parecía ebrio, dijo la policía de Los Ángeles.

Fue entonces cuando subió a lo alto del bús. Los pasajeros fueron bajados del transporte.

Aproximadamente a las 2 de la madrugada, alguien que conocía al hombre llegó al lugar y aparentemente lo convenció de que bajara.

