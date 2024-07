Varias tomas de calles en el sur de Los Ángeles dejan una escena caótica

Varias tomas callejeras diferentes en el sur de Los Ángeles dejaron atrás el caos, incluido un violento choque y saqueos desde el domingo por la noche hasta el lunes por la mañana.

Múltiples agencias policiales, incluido el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD)y la Patrulla de Caminos de California (CHP), respondieron a los incidentes.

Según informes de las autoridades, Manchester Square en el sur de Los Ángeles tenía más de 300 espectadores observando cómo incluso prendieron fuego a un automóvil antes de que la policía de Los Ángeles dispersara a la multitud.

Al menos dos automóviles ardieron la madrugada del sábado en una torre de humo y llamas en una intersección del centro de Los Ángeles, donde decenas de conductores se reunieron en una toma de calle.

Se produjeron más daños en la intersección de la avenida Manchester y el bulevar Avalon el lunes, alrededor de las 2:30 a.m., donde personas irrumpieron en el Wingstop ubicado en esa esquina y robaron dinero en efectivo y pollo.

El LAFD respondió al incendio de un automóvil y a una boca de incendios destruida en la intersección del bulevar Century y la avenida Western.

Cerca de allí también se produjo un tiroteo. Aún no se han reportado víctimas.

En otra parte del sur de Los Ángeles, en el bulevar Century y la intersección de Hoover Street, la policía de Los Ángeles disolvió otra toma de calle que involucró a más de 100 automóviles. Un puesto de tacos cercano perdió algunos de sus suministros mientras la gente se apresuraba a ver el espectáculo.

La estación del LASD en Compton confirmó otra toma de calle el domingo, alrededor de las 10 p.m., en la intersección del bulevar Greenleaf y la avenida South Santa Fe en Compton. Los oficiales respondieron a un informe de disparos.

Según el LASD, la multitud se dispersó una vez que las unidades llegaron al lugar. No se encontraron víctimas de disparos.

Un vehículo haciendo piruetas en una calle del sur de Los Ángeles se prendió en llamas.

También en Compton, en la intersección de las avenidas Rosecrans y Central, se produjo otra toma de calle a pesar de que se colocaron cajas en la carretera para evitar que la gente girara.

Los agentes de la CHP acudieron a esta toma, incluida una de sus unidades aéreas, que siguieron a uno de los coches implicados en la toma.

Las personas que iban en el automóvil abandonaron el vehículo y salieron corriendo, pero una de las unidades de CHP que los seguía perdió el control y se estrelló contra una mediana central. Sin embargo, nadie resultó herido.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English