Refugio para personas sin hogar en Long Beach ha tenido 20 muertos en tres años

Un antiguo hotel Best Western comprado por la ciudad de Long Beach durante la pandemia, con la esperanza de hacer la transición de las personas sin hogar a una vivienda permanente, ha visto morir en las instalaciones a 20 de las 257 personas inscritas desde marzo de 2021.

“Lloramos a cada persona que murió”, escribió la ciudad en un comunicado. “Durante los últimos tres años, hemos dado prioridad a las personas mayores y a las personas con afecciones de salud crónicas o terminales, como cáncer, insuficiencia cardíaca y renal y otras afecciones de salud graves”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Los datos sobre la causa de la muerte que la estacion hermana NBC4 obtuvo solo en los últimos dos años muestran que al menos una persona murió por una sobredosis y otra por lesiones contundentes.

“La ciudad tiene conocimiento de una muerte causada por sobredosis de metanfetaminas y otra que fue una colisión vehicular. Las otras muertes fueron causadas por condiciones médicas o las desconocemos ya que la Oficina de Médicos Forenses del Condado de Los Ángeles no realizó ni informó sobre una autopsia”.

“Hubo tantas (muertes) que perdí la cuenta. Dejo de contar”, dijo Lewis Murphy, quien actualmente vive en las instalaciones de Long Beach Boulevard y perdió a su amigo Ray el año pasado. "Dije: ‘¿Ray está muerto?’ Dije que estaba más saludable que yo”.

“Murieron como moscas”, dijo Elizabeth Smith, cuyo amigo “Red” murió dentro del antiguo hotel el año pasado. Ella creía que “Red” murió de un ataque al corazón.

Los correos electrónicos obtenidos de la ciudad entre el director de la oficina de servicios para personas sin hogar, Paul Duncan, y la Illumination Foundation, la organización sin fines de lucro que administraba la instalación, muestran que las llamadas para obtener más ayuda médica o asesores sobre drogas en el lugar no fueron atendidas. La ciudad citó preocupaciones sobre los costos.

Illumination Foundation se retiró al final de su contrato en febrero y no respondió para hacer comentarios.

“La ciudad está agradecida a Illumination Foundation por su trabajo en el sitio durante los últimos tres años, y estamos agradecidos al personal que se quedó mientras hacíamos la transición a un nuevo proveedor, escribió la ciudad en un comunicado.

“La mayoría del personal de Illumination Foundation se ha quedado y está profundamente comprometido con el bienestar de nuestros residentes”.

Se esperaba que el ayuntamiento votara el martes sobre un nuevo operador para la instalación. Se le pidió al alcalde Rex Richardson que hiciera comentarios y dijera si alguien sería responsabilizado, pero se refirió a la declaración de la ciudad como respuesta.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.