Residentes de Long Beach luchan contra propuesta para indigentes 

El distrito comercial del centro de Long Beach se ha quejado durante semanas de que la política de “Final de la línea” de Metro de despejar sus trenes en Long Beach cada noche estaba contribuyendo al problema de las personas sin hogar de la ciudad.

Ahora, Metro quiere alejar el “Final de la línea” del centro. Actualmente, la línea está despejada cada noche en la Calle Primera y el Bulevar Long Beach.

El plan es trasladarlo tres millas al norte para crear lo que Metro llamó un “Centro de Esperanza”.

Alegan que las personas sin hogar son obligadas a salir de la estación cuando el tren finaliza su trayecto en las noches y esto causa problemas a las comunidades.

Son cinco paradas antes del centro de Long Beach, desde la parada en Willow hasta la parada en Wardlow, al norte. Ambas paradas se están considerando como nuevas ubicaciones de “Final de la línea” que también albergarían un “centro de servicios para personas sin hogar” que brinda duchas, carga de teléfonos y alojamiento temporal para los indigentes que viajan en la Línea A.

“Entiendo cómo están tratando de ayudar. Simplemente no sé qué tan bien van a reaccionar los ciudadanos que viven alrededor del área”, dijo Sandra Aceves, residente del área.

Donna Casiano, una residente que ha vivido en el vecindario de Wrigley toda su vida, cree que el centro es un buen comienzo para abordar el problema que ya existe allí.

“Tiene que comenzar en alguna parte, cuantos más lugares para esos servicios, mejor”, dijo Jewels Long Beach, residente del vecindario de Wrigley.

Es por eso que el concejo de la ciudad de Los Ángeles y Metro organizaron una reunión comunitaria el lunes en Veteran’s Park para actualizar a las personas sobre el esfuerzo de Metro para mitigar su política actual de “Final de la línea” que coloca a la mayoría de los pasajeros sin vivienda cerca de 1st street en el centro de Long Beach cada noche.

La ciudad de Long Beach y Metro realizaron una reunión el lunes por la noche donde esperaban muchas preguntas de la comunidad.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English