Descubre a un puma en un árbol de su jardín en Woodland Hills

Una propietaria de una casa en Woodland Hills recibió la visita de un invitado inusual el jueves por la tarde después de que vio a un puma acechando en su patio trasero.

“Pensé que era el único puma en esta casa”, dijo Corrina Bubenheim, residente de Woodland Hills.

Bubenheim dijo que regresaba a casa del trabajo cuando sus dos pastores alemanes comenzaron a ladrar excesivamente al árbol de aguacate en la propiedad.

“Pensé: ‘vamos muchachos, deténganse’”, dijo Bubenheim. “Miré hacia arriba y pensé: ‘¿Es una zarigüeya, tal vez?' Entonces vi las patas grandes y su pelaje”.

Bubenheim se dio cuenta de que era un puma en el árbol y rápidamente se comunicó con el departamento de bomberos para pedir ayuda, quienes luego le aconsejaron que se comunicara con los refugios de animales locales.

“Ellos [el departamento de bomberos] nos dijeron que llamáramos al refugio... Me pregunté: ‘¿Los refugios realmente recogen pumas?’ dijo Bubenheim.

Servicios para Animales llegó a la propiedad pero no logró atrapar al depredador. En cambio, fueron de puerta en puerta, advirtiendo a los vecinos que mantuvieran a las mascotas adentro.

La Federación Nacional de Vida Silvestre dijo que parece ser un joven puma sin collar.

Bubenheim cree que el motivo de su visita sorpresa fue el golpe de gallina en su patio trasero.

Recomendaciones para evitar ataques de pumas A continuación encontrará una lista completa de recomendaciones del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) sobre qué hacer durante un encuentro con un león de montaña: No camine, ande en bicicleta o trote solo. Manténgase alerta en los senderos.

Evita caminar o trotar cuando los pumas están más activos: al amanecer, al anochecer y por la noche.

Mantenga una estrecha vigilancia sobre los niños pequeños.

Los perros sin correa en los senderos corren un mayor riesgo de convertirse en presa de un león de montaña.

Nunca se acerque a un puma. Dele una ruta de escape.

NO CORRA. Mantenga la calma. Correr puede desencadenar una respuesta de persecución, captura y muerte. No le dé la espalda. Enfréntate al animal, haz ruido y trata de parecer más grande agitando los brazos o abriendo la chaqueta si la llevas; arrojar piedras u otros objetos. Mantenga cerca a los niños pequeños.

No se agache ni se incline. Ponerse en cuclillas lo pone en una posición vulnerable de parecerse mucho a un animal de presa de 4 patas.

Emita sonidos; sin embargo, hable con calma y no use tonos agudos ni gritos agudos.

Enseñe a otros cómo comportarse durante un encuentro. Cualquiera que corra puede iniciar un ataque.

Si un puma ataca, contraataque. La investigación sobre los ataques de pumas sugiere que muchas víctimas potenciales se han defendido con éxito con piedras, palos, herramientas de jardín, incluso con un bolígrafo de tinta o con las manos desnudas. Trate de mantenerse de pie. Si es derribado, trate de protegerse la cabeza y el cuello.

Si un puma ataca a una persona, llame inmediatamente al 911.

Reporte el comportamiento inusual del puma a su oficina regional local de CDFW.

