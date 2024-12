Ley de California comenzará a multar a conductores que se estacionen cerca de cruces peatonales

A partir del primero de enero, una nueva ley que busca darle más seguridad a los peatones en California podría también traer dolor de cabeza a los conductores que se estacionen a menos de 20 pies de cualquier intersección peatonal.

La ley "California Daylighting" busca eliminar el punto ciego tanto para transeúntes como para los automovilistas y así reducir el número de muertes en las calles.

Comenzando el nuevo año, las autoridades de California comenzarán a emitir multas a los propietarios de vehículos que infrinjan la ley estatal “California Daylighting” que prohibirá estacionar a menos de 20 pies de cualquier cruce de peatones.

La ley aplicará a todas las calles que estén o no marcadas en color rojo.

Kendra Ramsey, quien es parte de la Coalición de Ciclistas de California, dice que puede resultar difícil para la persona que camina ver si se acerca un automóvil y también es difícil para la persona que conduce el vehículo ver si alguien está cruzando la calle.

Hasta ahora, los automovilistas recibían advertencias a menos que el borde de la acera estuviera pintado de rojo o un cartel prohibiera explícitamente el estacionamiento. Pero en 2025, se convertirán en multas que van desde los $40 dólares en adelante.

“Estos espacios deberían estar pintados de rojo para que la ley sea más clara, ya que si no hay conocimiento de la ley recibirá una multa”, dijo Damian Kevitt, director ejecutivo de Street for Everyone.

Pero hay algunos que no están de acuerdo, pues aseguran que la nueva ley eliminará millones de espacios para estacionar, lo que dificultará aún más que los conductores encuentren estacionamiento en la calle.

"Esta no es una idea nueva, de hecho, hay 43 estados que yo lo han implementado antes de California, sin duda esta ley ayudará a salvar vidas, eso es lo importante", dijo Kevitt.

La nueva ley da inicio el primero de enero de 2025.