Las advertencias ‘PDS’ se crearon para alerta de tornados, huracanes y ahora incendios forestales

La página de Los Ángeles del Servicio Meteorológico Nacional publicó un mensaje aterrorizador “Situación Particularmente Peligrosa (PDS por sus siglas en inglés)” en letras rosadas sobre un fondo gris.

Es una advertencia poco común que busca captar la atención ante el riesgo extremo de incendios forestales que se prevé que comiencen en el sur de California a las 4 a.m. del martes.

Las advertencias PDS se utilizaron por primera vez para advertir sobre brotes de tornados en centro de Estados Unidos. Hace más de una década, tres meteorólogos propusieron ampliar su uso a desastres como tormentas de hielo, inundaciones, huracanes y ahora incendios forestales.

Captar la atención

"Capta la atención, realmente aumenta esa conciencia y la necesidad de actuar realmente en ese momento", dijo uno de los científicos, Jonathan Howell.

La esperanza era que la frase se "convirtiera en sinónimo de eventos climáticos extremos" y también pudiera usarse para emergencias como huracanes y tormentas de nieve, escribieron Howell y dos colegas para una presentación en una conferencia de 2011 de la Sociedad Meteorológica Estadounidense.

"Definitivamente creo que esto ha tenido un impacto y ha salvado vidas a lo largo de los años", dijo Howell, quien es el oficial de ciencia y operaciones en la oficina del servicio meteorológico en Mobile, Alabama.

Advertencias anteriores

El Centro de Predicción de Tormentas del servicio meteorológico, cuya misión es proporcionar "previsiones y alertas para tormentas eléctricas y tornados severos", dice que el término fue utilizado por primera vez el 2 de abril de 1982 por el pronosticador Robert H. Johns, junto con una alerta de tornado.

Eso ocurrió después de un "intento fallido a finales de los años 70", dijo Johns en una entrevista en el Electronic Journal of Severe Storms Meteorology. Los meteorólogos habían alertado al público sobre un "gran día siguiente", pero no vieron ningún clima severo, dijo.

Actualmente, los meteorólogos tienen mejores herramientas para predecir brotes meteorológicos catastróficos que en los años 70 y 80 y los pronosticadores pueden emitir advertencias severas de manera más confiable, dijo Howell.

El término PDS apareció en artículos de periódicos como un artículo de Associated Press del 1 de abril de 1983 sobre un sistema de tormentas extendido que causó una tormenta de polvo cegadora en el oeste de Texas.

Advertencias del PDS por incendios forestales

Durante la primera semana de noviembre del año pasado, cuando los vientos de Santa Ana avivaron el incendio Mountain Fire al noroeste de Los Ángeles, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia del PDS. Los meteorólogos calificaron la amenaza de “extrema y potencialmente mortal”.

Luego, el 9 de diciembre, los residentes de los condados de Los Ángeles y Ventura fueron nuevamente advertidos de una “situación particularmente peligrosa” cuando los vientos de Santa Ana rugieron a través de las montañas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.