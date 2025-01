Regreso de fuertes vientos amenaza labor de los bomberos contra incendios forestales

Los vientos ganarán fuerza el lunes cuando entre en vigencia un aviso de bandera roja para partes del sur de California antes de un aviso de clima de incendios más severo mientras dos grandes incendios forestales arden en el condado de Los Ángeles.

Las condiciones de bandera roja regresan después de un fin de semana en el que los vientos disminuyeron, lo que permitió a los bomberos aumentar la contención del incendio de Palisades y el incendio de Eaton, dos de los incendios forestales más destructivos registrados en California.

Los incendios comenzaron el 7 de enero durante una poderosa tormenta de viento de Santa Ana.

Tres incendios importantes ardían el lunes por la mañana en el condado de Los Ángeles, incluidos los incendios mortales de Eaton y Palisades.

Los fuertes vientos de esta semana llegan el lunes por la noche y continúan hasta mediados de la semana.

Un aviso de bandera roja indica condiciones secas y ventosas que podrían provocar la rápida propagación de un incendio forestal. Las áreas bajo una advertencia de bandera roja por una situación particularmente peligrosa (PDS) verán condiciones climáticas de incendio elevadas más allá del aviso de bandera roja típica.

Una amplia parte del sur de California estaba bajo una advertencia de bandera roja PDS cuando estallaron los incendios de Palisades y Eaton hace una semana. Atizadas por poderosas ráfagas de viento que alcanzaron las 90 mph, las llamas destruyeron vecindarios enteros en lo que los bomberos describieron como algunas de las peores condiciones que han visto.

El pronóstico para esta semana incluye ráfagas de viento de 20 mph a 50 mph, con ráfagas aisladas en las montañas que alcanzarán las 70 mph.

“Habrá una amenaza de incendio en todo el condado de Los Ángeles”, dijo el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Anthony Marrone.

Esto es lo que debe saber.

El aviso de bandera roja estará vigente desde el martes, a las 10 p.m., hasta el mediodía del miércoles, pero podría extenderse. Las áreas bajo el aviso verán vientos moderados de Santa Ana y baja humedad, lo que creará un peligro extremo de incendio.

Esas áreas incluyen las montañas y la costa del condado de Ventura, Malibú, el valle de Santa Clarita al norte de Los Ángeles, partes del valle de San Fernando, las montañas de San Gabriel, gran parte del interior del condado de Orange y partes del Inland Empire.

Heads up! Strong, locally damaging, NE/E winds will affect West LA Co. & much of Ventura Co thru Wednesday. Critical fire weather is expected, so PLEASE have multiple ways of getting notifications in case of new fires & prepare ahead of time. #venturacounty #LA #Cawx #Socal pic.twitter.com/BuvqcwnktS