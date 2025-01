LADWP: corte de energía en West Los Ángeles causada por globos metálicos

Casi 2,200 clientes del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles en las áreas de Sawtelle y Westwood en West Los Angeles se quedaron sin energía el sábado debido a globos metálicos que flotaron en las líneas eléctricas.

Los equipos de servicios públicos estaban respondiendo a los cortes de energía de la tarde. Se esperaba que el vecindario de Sawtelle tuviera energía restaurada a las 5 p.m., dijo el LADWP en su sitio web. Se esperaba que la energía regresara a Westwood más tarde el sábado por la noche.

Los globos metálicos, o mylar, tienen un material conductor que causa un cortocircuito cuando entran en contacto con líneas eléctricas energizadas.

Haga clic aquí para ver el mapa de cortes de energía actualizado del LADWP.

LADWP crews are responding to a power outage in the West Los Angeles area caused by metallic balloons. Service will be restored as quickly and safely as possible.