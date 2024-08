Ladrones rompen paredes para robar varios pequeños negocios en el Distrito de la Moda de Los Ángeles

La policía investigaba el lunes el robo de varios pequeños en el Distrito de Moda de Los Ángeles ocurrido el fin de semana.

Los dueños de estos negocios se enteraron de que los ladrones rompieron las paredes para quitarle miles de dólares en mercancía y dinero en efectivo.

Los robos terminan siendo un duro golpe para los pequeños empresarios que dijeron a Telemundo 52 que últimamente no les ha ido muy bien y con sus negocios.

Los dueños calculan que unos siete negocios que venden ropa en la calle San Pedro fueron blancos de presuntamente los mismos sospechosos. Los ladrones entraron por una tienda y luego rompieron las paredes para ingresar a los otros negocios, dejando un desorden y llevándose máquinas, mercancías, computadoras, dinero en efectivo y documentos financieros de las tiendas.

Uno de los dueños dijo que pareciera que se tomaron el tiempo para escoger los productos más populares e incluso comer la comida que tenían.

“Justo hasta dejaron “cookies”, las envolturas de las galletas que se comieron. Las sodas que tenemos para nosotros para la comida, hasta esas se las tomaron, se las llevaron. Mi santo, también igual, llegamos, hasta lo voltearon como que les dio pena, para que no los vean haciendo eso, lo voltearon”, dijo Álvaro Bello, dueño de BK Fashion.

La policía de Los Ángeles recibió la llamada de los robos cerca de la una de la mañana. Según uno de los afectados, les avisaron que los detectives no llegarán hasta después del martes y no saben si deben de limpiar las tiendas y abrir nuevamente o no.

Entre el dinero que se llevaron estaban los ahorros para pagar la universidad de uno de los hijos del dueño.

Uno de los dueños de negocio le dijo a Telemundo 52 que no había cámaras de vigilancia, y que justo acababan de comprar unas y estaban por instalarlas.