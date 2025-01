La Patrulla de Caminos de California advierte sobre estafa con sistema de Alerta Amber

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) anunció que hay una nueva estafa en la que las personas se hacen pasar por "representantes de Alerta Amber".

Esos representantes falsos piden información personal y reunirse en la casa de la persona a la que llaman. Los estafadores piden a los padres que inscriban a sus hijos en el falso sistema de Alerta Amber.

La CHP, que es la única agencia que puede emitir Alertas Amber, dice que no es así como funciona.

"Con la Alerta Amber no pediremos ningún tipo de registro, es un servicio gratuito", dijo Roberto Gómez de la CHP. "No pedimos tarifas. No hay una lista en la que te inscribamos".

La CHP recomienda a cualquier persona que sea contactada por un estafador que se comunique con la policía local.