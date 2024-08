“Me desperté en el hospital”: padre e hijo sufren ataque de abejas en Jurupa Valley

Dos caballos murieron y un hombre y su hijo pequeño fueron hospitalizados tras ser atacados por abejas en un rancho en Jurupa Valley.

Antonio Moreno dijo que el viernes pasado fue picado más de 200 veces cuando un enjambre de abejas lo atacó repentinamente a él y a su hijo de 12 años. Los dos estaban alimentando a sus cuatro caballos en su rancho en Inland Empire cuando ocurrió el ataque.

“Era una tarde normal cuando, de repente, una abeja vino y nos picó”, dijo Moreno. “Luego, vino otra y luego otra y, de repente, estábamos cubiertos de abejas; mi hijo aún más”.

Investigadores de la Universidad Estatal de Michigan han descubierto que las abejas pueden detectar biomarcadores o concentraciones químicas asociadas con el cáncer de pulmón en el aliento humano. Los investigadores también han demostrado que las abejas pueden distinguir entre diferentes tipos de células de cáncer de pulmón utilizando únicamente el "olor" de los cultivos celulares. Estos hallazgos podrían utilizarse como modelo para desarrollar nuevas pruebas para diagnosticar el cáncer de pulmón de forma temprana.

Mientras Moreno y su hijo intentaban frenéticamente luchar contra las abejas, notó que sus caballos también estaban siendo atacados. Un vecino escuchó los gritos del padre y el hijo y los llevó al interior de su casa, luego llamó al 911.

Según Moreno, el dolor era tan intenso que lo hizo desmayarse.

“Recuerdo que me mareé hasta que me desmayé y me desperté horas después en el hospital”, dijo.

Cuando llegaron los bomberos del condado de Riverside, respondieron con equipo de protección y rociaron con espuma a dos de los caballos que estaban cubiertos de abejas. Lamentablemente, los caballos de Moreno, de 2 años y 5 meses, murieron en el ataque.

No está claro qué provocó el ataque de las abejas.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda mantener la calma si se acercan abejas. Aplastarlas puede hacer que piquen.

Si lo atacan varias abejas, es mejor huir y entrar en el interior porque las abejas liberan una sustancia química cuando pican y eso puede atraer a otras abejas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.