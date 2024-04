Actor asegura que fue acusado falsamente por el fiscal del condado de Los Ángeles y entabla demanda tras desestimación de cargos

El actor Joseph Gatt demandó el jueves al fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, a un exfiscal y a un detective de la policía de Los Ángeles, alegando que no investigaron las afirmaciones de un adolescente antes de anunciar públicamente cargos por delitos graves en su contra, sólo para desestimar silenciosamente el caso casi dos años después luego de que un examen forense mostrara que las supuestas pruebas habían sido fabricadas y que no se había cometido ningún delito.

Gatt, quien apareció en papeles en Game of Thrones, Thor y True Detective, dijo en el caso presentado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos que las acusaciones fortuitas de que había enviado mensajes explícitos a una adolescente en otro estado efectivamente terminaron con su carrera como actor.

"Esta demanda surge de la impactante e intencional destrucción de la carrera actoral y la reputación personal de Joseph Gatt por parte del personal encargado de hacer cumplir la ley del condado de Los Ángeles como resultado de una investigación criminal completamente fallida, sin ninguna causa probable", dice la denuncia.

Los cargos contra Gatt fueron desestimados el 9 de febrero, según registros judiciales.

"Se determinó que había preocupaciones válidas sobre la suficiencia de las pruebas", dijo un portavoz de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles. "El cargo fue desestimado por el fiscal asignado".

La Oficina del Fiscal de Distrito no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones de la demanda.

Gatt está siendo representado en el caso por el abogado Dean Pamphilis, quien recientemente ganó un acuerdo de $5 millones en nombre del dueño de una compañía de software electoral que fue acusado por la oficina de Gascón de conspiración y malversación de fondos en un supuesto plan de interferencia electoral que supuestamente involucraba a China.

Ese caso se abandonó cuando se reveló que no había pruebas de infracción de la ley y que las acusaciones se basaban en teorías de conspiración impulsadas por quienes negaban el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, según esa demanda.

La demanda de Gatt hace eco de algunos de los mismos temas: las autoridades se apresuraron a hacer un anuncio de gran publicidad sin investigar primero a fondo el caso.

"El arresto y los cargos contra el señor Gatt, por los que el fiscal del distrito de Los Ángeles y la policía de Los Ángeles lo tildaron de pedófilo en serie, se basaron en pruebas fabricadas", dijo Pamphilis.

El LAPD anunció en un comunicado de prensa el 12 de abril de 2022 que Gatt había sido arrestado bajo cargos de entablar conversaciones sexualmente explícitas con un menor a en otro estado (el comunicado de prensa permanece en línea hasta el día de hoy), y el comunicado pedía que cualquier otra posible víctima contactaran a la policía.

Según la demanda de Gatt, los exámenes forenses de los dispositivos digitales no se realizaron hasta mucho después del comunicado de prensa y el arresto, y una vez que se realizaron, quedó claro que alguien, posiblemente la adolescente en el centro de las acusaciones, había fabricado capturas de pantalla supuestamente incriminatorias.

"Veinte meses después, cuando la evidencia fabricada finalmente fue revelada al señor Gatt y el experto forense del señor Gatt estaba preparado para exponer la verdad en audiencia pública, el fiscal del distrito de Los Ángeles desestimó voluntariamente la denuncia penal", dijo Pamphilis.

"Sin embargo, el señor Gatt ya había perdido su comunidad, su carrera como actor y su reputación personal", afirmó. "Esperamos recuperar las enormes pérdidas del señor Gatt en los tribunales".

La policía de Los Ángeles, que generalmente no comenta sobre demandas, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

