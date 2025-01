Jefe de bomberos de Los Ángeles advirtió que recortes de presupuesto afectarían respuesta a emergencias

El jefe de bomberos de Los Ángeles advirtió en las semanas previas al devastador incendio de Palisades que la decisión de recortar el presupuesto del departamento en casi 18 millones de dólares disminuiría su capacidad para prepararse y responder ante emergencias de gran escala.

La reducción presupuestaria, aprobada el año pasado por la alcaldesa Karen Bass, se absorbió en gran parte dejando vacantes muchos puestos administrativos, pero eso dejó alrededor de 7 millones de dólares que se recortaron de su presupuesto de horas extra que se utilizaron para capacitación, prevención de incendios y otras funciones clave.

"La reducción… ha limitado severamente la capacidad del departamento para prepararse, entrenarse y responder a emergencias a gran escala, incluidos los incendios forestales", escribió la jefa Kristin Crowley en un memorando del 4 de diciembre de 2024.

Las horas extra variables, llamadas "V-Hours" dentro del LAFD, se utilizaron para pagar la capacitación de pilotos y la dotación de personal de coordinación de helicópteros exigida por la FAA para la extinción de incendios forestales, decía el memorando.

"Sin esta financiación, el cumplimiento y la preparación de los pilotos se ven comprometidos y las capacidades de extinción de incendios aéreos se ven disminuidas", decía. "Los cambios en la Sección de Operaciones Aéreas afectan la capacidad del Departamento para cumplir con los acuerdos actuales de ayuda automática y mutua, proporcionar servicio de ambulancia aérea y responder rápidamente a los incendios forestales con helicópteros que arrojan agua".

El memorando también destacó otros programas que sufrirían con los recortes, incluida la Sección de Respuesta a Desastres, que financia a los equipos de excavadoras que cortan los cortafuegos y las líneas de control alrededor de los incendios forestales, y la Sección de Planificación y Capacitación de Incidentes Críticos, que desarrolla planes para emergencias importantes.

El incendio de Palisades comenzó el martes y, avivado por fuertes vientos, destruyó cientos de edificios y quemó alrededor de 15.800 acres. Es uno de los cinco incendios forestales que arden en el sur de California.

