Tienda de bicicletas en Altadena se incendia mientras su dueño estaba combatiendo el incendio de Eaton

El dueño de una tienda de bicicletas de Altadena continúa ayudando a los afectados por los incendios del condado de Los Ángeles, incluso después de haber perdido su propio negocio durante el incendio de Eaton.

Steve Salinas, propietario de Steve's Bike Shop, estaba ayudando a regar las casas de su hermano y de sus vecinos de Altadena justo cuando el incendio de Eaton consumió su tienda.

"El martes por la noche recibí una llamada de mi hermano diciéndome que se había declarado un incendio en Eaton Canyon y ya sabíamos lo que había que hacer porque habíamos pasado por varios incendios", dijo Salinas.

Salinas luego cerró su tienda y se dirigió dos millas al noreste hacia las montañas con su hijo Raleigh para ayudar a proteger la casa de su hermano.

Más de ocho horas después, Salinas se dirigió a su casa de Pasadena para hacer un rápido descanso antes de pasar a ver la casa de Altadena de su amigo Jimmy Orlandini.

"Decidí parar porque su jardín estaba empezando a arder", explica Salinas.

Juntos, Salinas y Orlandini subieron al tejado y empezaron a regar con mangueras la casa y las de los vecinos.

Steve pudo ayudar a salvar tres casas esa noche, pero se sorprendió cuando se enteró que su negocio no tuvo la misma suerte. El local que ha sido suyo por 40 años, terminó en cenizas a causa del incendio Eaton.

"En el tiempo que he pasado buscando entre los escombros, hay algunas cosas que podemos recuperar. Y luego hay algunas cosas que son de aluminio que se derritió y no podemos traer de vuelta," dijo Salinas. "Así que encontraremos más cosas. No pasa nada, la gente ha perdido mucho más".

Ante las cenizas de bicicletas quemadas y herramientas destrozadas, Salinas publicó un anuncio pidiendo donaciones de bicicletas para ayudar de nuevo a los necesitados.

"Seguimos recogiendo bicicletas para dárselas a la gente que lo ha perdido todo", explicó Salinas. "Hay personas que han perdido sus bicicletas que las utilizan como medio de transporte, así que esos son los que estamos tratando de atender primero".

Hasta ahora, Salinas dijo que ha recibido más de 100 bicicletas donadas por personas de todo el condado de Los Ángeles e incluso se sorprendió al encontrar cuatro bicicletas más dejadas frente a su negocio mientras hablaba con nuestra cadena hermana NBCLA.