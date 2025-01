“Vamos a superar esta pesadilla”: maestros y estudiantes unidos tras incendios

Líderes del distrito escolar unificado de Pasadena (PUSD, por sus siglas en inglés), dicen estar enfrentado varios retos antes de poder reabrir las escuelas. Todavía continúan realizando el conteo de los educadores y alumnos que fueron evacuados por los incendios, mientras inspeccionan cada plantel escolar.

"Debemos juntarnos y apoyarnos. Llorar si es necesario para asegurar a cada estudiante que vamos a superar esta pesadilla juntos", dijo Daarina Abdus-Samad, maestra del distrito escolar unificado en Pasadena.

La casa de esta educadora en Altadena y la secundaria donde trabaja sobrevivieron las llamas, pero su enfoque es el bienestar de cada estudiante.

"No hay ni una sola persona en esta comunidad, que no conoce alguien que no fue afectada de forma devastadora de este evento", expresó Yarma Velázquez, miembro de la Junta Directiva de PUSD.

La superintendente Elizabeth Blanco informó que más del 50 % de los educadores, y casi 10,000 de los aproximadamente 14 mil estudiantes del distrito, fueron evacuados de sus hogares por el incendio Eaton.

"Eso significa que no todos tienen sus aparatos electrónicos, porque pensamos que no fue lo que se llevaron durante aquellos momentos que evacuaron sus casas. Cada uno será remplazado porque no queremos causar más angustia durante estos momentos difíciles", aseguró Blanco.

Según autoridades, el plan de reabrir algunas escuelas comenzaría en dos semanas, menos en cinco planteles que no operarán, porque dijeron que los daños por el fuego fue severo.

Estos son: