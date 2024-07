Miles de personas evacuadas por incendio Thompson en el norte de California

Lo que debe saber El incendio Thompson arde en el área de Oroville, a unas 70 millas al norte de Sacramento.

El incendio forestal comenzó el martes durante una semana de condiciones cálidas y secas en California.

Miles de personas están bajo órdenes de evacuación.

Miles de personas recibieron órdenes de evacuación el miércoles en el condado de Butte, en el norte de California, después de que un incendio forestal de rápido avance alcanzara más de 3,000 acres.

Los bomberos están trabajando para proteger las casas del incendio Thompson, que comenzó el martes cerca de Oroville, a unas 70 millas al norte de Sacramento, durante una semana de calor extremo en todo el estado.

Varias residencias ya han sido destruidas, pero no hubo informes de heridos a primera hora del miércoles.

Se ordenó la evacuación de unas 13,000 personas.

Se declaró el estado de emergencia en la comunidad de unas 20,000 personas. La oficina del gobernador Gavin Newsom anunció el martes por la noche que se aprobaron fondos federales para ayudar a los bomberos, que enfrentan condiciones cálidas y secas.

Se pronostican temperaturas de alrededor de 100 grados. Se pronostican condiciones climáticas similares para la semana festiva en el sur de California, lo que aumenta la amenaza de incendios forestales.

En lo que va del año en California, los incendios forestales han quemado casi 134,000 acres, un aumento asombroso con respecto a esta misma época del año pasado, cuando los incendios quemaron 7,600 acres, según cálculos de Cal Fire.

